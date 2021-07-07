«Скоро лечить будет некому»: в Вологодской области врачей становится всё меньше

Наталья Рюмина

В публичном отчете регионального департамента здравоохранения за 2020 год достаточно оптимистично представлены данные о том, как привлекаются в Вологодскую область медицинские кадры. Однако так ли радужно все выглядит на самом деле?

Красиво только на бумаге

В 2020 году в рамках целевой контрактной подготовки от Вологодской области в образовательные организации высшего медицинского образования поступили 246 „целевиков". За последние пять лет целевая подготовка по программам специалитета расширилась на 25%. В настоящее время в рамках целевой подготовки в образовательных организациях высшего медицинского образования обучаются 1050 студентов и 183 ординатора.

За отчетный год в медицинские организации Вологодской области трудоустроено 98 врачей, в том числе после окончания обучения по программам ординатуры 57 человек, 41 человек специалисты. 12 врачей-терапевтов участковых, 8 врачей педиатров участковых, 16 врачей стоматологов, 5 врачей клинической лабораторной диагностики.

В Вологодской области работает 3,5 тысячи врачей и 10,7 тысяч медиков со средним специальным образованием. Укомплектованность докторами при коэффициенте совместительства 1,6 составляет 86,9%, а средним медперсоналом при коэффициенте совмещения 1,3 — 91,7%.

Такие данные можно взять из публичного отчета департамента здравоохранения. Тем не менее, в своем отчете чиновники умолчали о том, что на самом деле количество врачей в Вологодской области уменьшилось. А если считать укомплектованность не по должностям, а по людям, то в регионе нехватка специалистов составляет около 50%.

Эта проблема касается не только сел, но и городов. Так, например, жители Кириллова бьют тревогу. Им приходится ездить лечить зубы в областной центр.

«Здравствуйте! Куда делись все стоматологи из Кирилловской ЦРБ? Куда теперь идти лечить/удалять зубы? Допустим взрослые ещё как-то могут и потерпеть, таблетки попить, а как же дети и ещё с острой болью?Не все же могут платно и за тридевять земель.Главврачу видимо на всю эту ситуацию пофиг, врачей нет и наплевать. Вообще беспредел» - пишет Anna Kirillova в группе Кириллов онлайн.

29 марта в соцсетях появилось видео, как несколько десятков человек стоят в очереди в поликлинику «Бодрость» на улице Возрождения в Вологде. Вологжане таким образом пытались записаться на прием к врачам, который должен был быть в следующем месяце.

Куда уходят врачи?

Судя по всему, из 16 стоматологов, которые пришли работать в прошлом году, Кириллову специалистов не досталось. Более того, если в 2019 году в Вологодской области было 126 стоматологов, то в прошлом году их стало 118. Таковы данные ежегодной статистики медицинского информационно-аналитического центра.

В сборнике основных показателей МИАЦа за 2020 год также говорится о том, что в 2019 году в Вологодской области работало 3487 врачей, а в 2020 году их количество уменьшилось до 3473. Из них 795 человек - это люди старше 60 лет. Еще 716 человек это врачи в возрасте от 51 года до 59 лет. Всем врачам приходится совмещать основную ставку и брать на себя дополнительную нагрузку.

В регионе стало меньше врачей общей практики и участковых педиатров. Если 2019 году насчитывалось 169 врачей этой специальности, то в 2020 их стало 150, а укомплектованность штата составила всего 68%. Штат участковых педиатров укомплектован на 79,8%. Педиатров в области в 2020 году стало на два человека меньше, чем в прошлом.

Общая укомплектованность штатных должностей врачами составляет всего 54,6%, это ниже почти на 2%, чем в прошлом году. Высокий показатель укомплектованности в 86,9%, о котором отчитываются чиновники департамента, достигается только за счет того, что врачи работают наизнос - один человек на нескольких должностях. Коэффициент совместительства составляет 1,6 ставки.

Но даже при таком раскладе укомплектованность в 2019 году была выше, чем в прошлом. Сейчас она составляет 86,9% против 87,5% в прошлом году.

Самый высокий коэффициент совместительства у анестезилогов-реаниматологов - 2,2 (в 2019 году он был 2), инфекционистов - 2,5 (в прошлом году 1,6), лаборантов - 5,7 их всего четыре врача на всю область. Один детский онколог закрывает сразу 4 должности, у двух врачей по паллиативной помощи коэффициент совместительства составил 4,8, у врачей приемного отделения - 2,5, профпатологов - 2,4, у детских урологов-андрологов - 3,6. Их так же всего два человека на всю область.

Сами врачи в приватных беседах говорят о низкой заработной плате и неуважительном отношении к профессии со стороны начальства и пациентов, что вызывает выгорание на работе и желание уйти из медицинской сферы.

В прошлом году эту проблему в группе губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова обозначил Андрей Сенченков.

"У нас и сейчас врачи мало получают- несоизмеримо мало в сравнении с нагрузкой. По майским указам должны получать более 65 тысяч уже, а по факту получаем намного меньше, потому что ввиду недофинансирования области из федерального бюджета в части медицины. Но чтобы выполнить майские указы начальство всячески изворачивается чтобы соблюсти закон,но по факту получается одни получают больше 100 тысяч ( я думаю можно не называть кто- сами наверное догадаетесь) а рядовые врачи 30 тысяч. Вот и получается в среднем 65 ) вуаля и майские указы выполнены. Как в анекдоте- начальство есть мясо,а обычные работяги - капусту,но в среднем мы едим голубцы".

Ему ответил руководитель департамента здравоохранения Сергей Бутаков. Он не стал опровергать низкие зарплаты врачей, пояснив, что зарплаты, действительно могут быть как выше, так и ниже целевого значения и относятся ко всем работникам сферы - не только к врачам.

«Достижение показателей, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 и от 1 июня 2012 г. N 761, осуществляется в отношении соответствующей категории работников в целом. При этом сохраняется обусловленная различиями в сложности труда дифференциация в оплате труда работников, занимающих различные должности, относящиеся к одной категории (например, профессор и ассистент, дирижер и суфлер, главный и младший научные сотрудники). Таким образом, заработная плата конкретного работника зависит от его квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы и может быть как выше, так и ниже целевого значения, установленного указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 и от 1 июня 2012 г. N 761 для соответствующей категории работников. Порядок формирования заработной платы конкретного работника, в том числе порядок формирования стимулирующих выплат работнику, регламентируется локальными нормативными актами учреждения и определяется условиями трудового договора, заключаемого между работником и руководителем учреждения", - написал Сергей Бутаков.

По данным сайта trud.com, по состоянию на 6 июля 2021 года, по профессии врач в Вологодской области открыто 909 вакансий. Для 21.2% открытых вакансий, работодатели указали заработную плату в размере 45 0000 рублей, для 17.4% - 38 000 рублей, еще в 15.5% случаев пообещали 24000 рублей. Последняя цифра ниже средней зарплаты по региону.

В регионе действует программа «Земский доктор». Однако даже миллион подъемных не помогает найти нужное количество врачей в сельскую местность и в маленькие города. Людей пугает отсутствие дорог, отдаленность от центра, отсутствие технического оснащения больниц. Данный факт признает сам департамент здравоохранения области. Так например, в Шольской участковой больнице нет бригад скорой помощи, исходя из нормативов. Медиков не хватает. Как сообщают в департаменте, работа по поиску специалистов ведется, «но отдаленность от районного центра является препятствием для новых медиков».