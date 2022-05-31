За прошедший год врачей в Вологодской области стало еще меньше

31.05.2022 [Общество]

Департамент здравоохранения в своем публичном отчете за 2021 год зафиксировал снижение численности врачей в Вологодской области.

Так, в документе, который опубликован на сайте департамента говорится, что государственная система здравоохранения области представлена 86 организациями, в которых работает более 24 000 человек, в том числе 3444 врача и 10435 специалистов со средним профессиональным образованием.

В целом укомплектованности врачами составляет 85,5% при коэффициенте совместительств 1,6, специалистами со средним профессиональным образованием - 90,9%, при коэффициенте совместительства 1,4.

Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения составляет 29,4, средними медицинскими работниками - 91,6. Дефицит врачебных кадров - 322 человека. По данным отчета в 2020 году он составлял 354 человека. Потребности в младшем медицинском персонале нет. 

Однако, если сравнить данные с 2020 годом, то получится, что в общем в Вологодской области количество врачей упало. Так, в сборнике основных показателей МИАЦа за 2020 год говорится о том, что в 2019 году в Вологодской области работало 3487 врачей, а в 2020 году их количество уменьшилось до 3473. Из них 795 человек - это люди старше 60 лет. Еще 716 человек это врачи в возрасте от 51 года до 59 лет. Всем врачам приходится совмещать основную ставку и брать на себя дополнительную нагрузку

По данным департамента здравоохранения в 2020 году в Вологодской области работало 3,5 тысячи врачей и 10,7 тысяч медиков со средним специальным образованием. Укомплектованность докторами при коэффициенте совместительства 1,6 составляла 86,9%, а средним медперсоналом при коэффициенте совмещения 1,3 — 91,7%.

Ранее NewsVo писал, что если считать укомплектованность не по должностям, а по людям, то в регионе нехватка специалистов составляет около 50%.

Тэги: врачи, медицина

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