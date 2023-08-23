Десятки домов в центре Вологды останутся без горячей воды 24 августа

В центре Вологды днем 24 августа (с 9.00 до 16.40) несколько десятков домов останутся без горячей воды. Как объясняют в городской администрации, это необходимо, чтобы найти дефект на сетях "ТГК-2".

- Ограничение связано с необходимостью поиска дефекта на тепловых сетях ПАО «ТГК-2», проходящих по улице Ветошкина. Утечка была зафиксирована после проведения профилактических работ и подачи теплоносителя в инженерные коммуникации. Сейчас необходимо найти точное место дефекта, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее NewsVo сообщал, что администрация Вологды обратилась в прокуратуру в связи с действиями ТГК-2, обслуживающей теплосети в центре. Организация на месяц лишала жителей данного микрорайона горячей воды, однако ремонт произвести так и не успела. После гидравлических испытаний вновь были выявлены дефекты. Крупная утечка - в районе улицы Ветошкина.

С прошлой недели в районе улицы Первомайской, на ее пересечении с Советским проспектом, из колодцев ливневой канализации заметен пар. А в реку рядом с Речным вокзалом стекает горячая вода. NewsVo запросил комментарий администрации Вологды по данному поводу, но пока ответа не получил.

24 августа горячее водоснабжение будет приостановлено по следующим адресам: