Десятки домов в центре Вологды останутся без горячей воды 24 августа

В центре Вологды днем 24 августа (с 9.00 до 16.40) несколько десятков домов останутся без горячей воды. Как объясняют в городской администрации, это необходимо, чтобы найти дефект на сетях "ТГК-2".
- Ограничение связано с необходимостью поиска дефекта на тепловых сетях ПАО «ТГК-2», проходящих по улице Ветошкина. Утечка была зафиксирована после проведения профилактических работ и подачи теплоносителя в инженерные коммуникации. Сейчас необходимо найти точное место дефекта, - сообщает пресс-служба городской администрации.
Ранее NewsVo сообщал, что администрация Вологды обратилась в прокуратуру в связи с действиями ТГК-2, обслуживающей теплосети в центре. Организация на месяц лишала жителей данного микрорайона горячей воды, однако ремонт произвести так и не успела. После гидравлических испытаний вновь были выявлены дефекты. Крупная утечка - в районе улицы Ветошкина.
С прошлой недели в районе улицы Первомайской, на ее пересечении с Советским проспектом, из колодцев ливневой канализации заметен пар. А в реку рядом с Речным вокзалом стекает горячая вода. NewsVo запросил комментарий администрации Вологды по данному поводу, но пока ответа не получил.
24 августа горячее водоснабжение будет приостановлено по следующим адресам:
- Пл. Бабушкина, 4, 6, 8;
- Ул. Батюшкова, 9;
- Ул. Благовещенская, 27, 30, 31, 35, 39;
- Ул. Ветошкина, 4, 5, 6, 6А, 18, 20, 23, 31, 37, 50, 52, 52А, 54, 55, 95;
- Ул. Галкинская, 27, 32, 35, 39, 46, 63, 63А, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 85, 87, 95А, 101, 103;
- Ул. Герцена, 14, 16, 20, 29, 31, 40, 45, 46, 49Б, 54, 60А, 61, 65, 68, 70, 72, 73;
- Ул. Зосимовская, 2, 3А кв.1, 3А кв.2, 5, 9А, 19, 20, 21, 32, 38, 40, 52, 56, 63, 64, 68, 69, 70, 73, 83, 89, 91, 91А, 91Б;
- Ул. Кирова, 16, 22;
- Ул. Козленская, 11, 13А, 15Б, 30, 40, 44, 44А, 47, 59, 61, 62, 64, 64Б, 65, 65А, 67, 69, 70, 74, 76, 76А;
- Ул. Ленинградская, 26;
- Ул. Лермонтова, 5;
- Ул. М. Ульяновой, 2, 17, 47;
- Ул. Мальцева, 1, 3, 19;
- Ул. Мира, 37, 38;
- Ул. Октябрьская, 6, 8, 10, 13А, 36, 38, 40;
- Ул. Первомайская, 3, 3А, 4, 5, 12, 13, 23, 29, 31, 31А, 35, 35А, 40;
- Ул. Пирогова, 12, 14, 24, 47;
- Пл. Возрождения, 2;
- Ул. Предтеченская, 31А, 36, 45, 54, 56, 58, 62, 64, 81, 83;
- Ул. Пречистинская наб., 2, 2 (пристройка), 14, 14А, 20Б, 38 кв. 1, 38 кв. 2, 58 кв. 1, 58, кв. 2, 58А, 70, 76;
- Ул. Пушкинская, 18, 41;
- Советский пр., 22, 24, 24Б, 28, 30, 36, 50, 56, 58, 60, 62, 64, 68;
- Техникумовский пер., 4Б;
- Ул. Челюскинцев, 4, 6, 8;
- Ул. Чехова, 16, 18, 26, 28, 30А, 35, 36, 51, 51А, 53, 59, 59А.