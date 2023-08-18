Администрация Вологды обратилась в прокуратуру из отсутствия горячей воды в 200 домах города

В Вологде администрация города обратилась в прокуратуру из-за отсутствия горячей воды в 200 домах, сообщил в своём телеграм-канале мэр Вологды Сергей Воропанов.

«В центральной части города профилактические работы на котельной и сетях частного предприятия проводились с 17 июля по 15 августа включительно. Сегодня уже 18-е, но 200 домов всё еще не получили горячее водоснабжение», - говорится в сообщении.

На данный момент в Центральном районе без горячей воды остается в общей сложности две сотни домов по улицам Ветошкина, Зосимовская, Ленина, Козленская, Октябрьская, Челюскинцев, Советский проспект, Пречистенская набережная. Это связано с несколькими дефектами на теплосетях ТГК-2, выявленными после гидравлических испытаний. Специалистами ТГК-2 проведены работы по поиску конкретного места прорывов, 18 августа начаты работы по их ликвидации и в дальнейшем - подключению воды.

Крупный дефект зафиксирован в районе ул. Галкинская. Идет поиск конкретного места прорыва, после чего будут понятны сроки его устранения и подачи горячего водоснабжения. От этого участка запитаны более 100 домов. Еще на одном участке, на перекрестке улиц Челюскинцев - Октябрьская, ремонтные работы завершаются. Сегодня отрезок сети будет запитан, и потребители в 80 домах получат горячую воду. Кроме того, после гидравлических испытаний на магистральном трубопроводе ТГК-2 возникли утечки на примыкающих к нему квартальных сетях, находящихся на балансе компании «Вологдагортеплосеть». Предприятием незамедлительно приняты меры к их устранению, и в эту часть домов вода будет подана сегодня.

«ТГК-2 проводила профилактические работы в Центральной части города месяц, тогда как большинство котельных для подготовки к отопительному сезону отключаются на гораздо меньший срок, в основном на две недели. Но даже в этот значительный период компания не уложилась. Подача горячей воды в ряд домов задерживается уже на трое суток, и пока ТГК-2 не может назвать точные сроки завершения работ. В связи с несвоевременной подачей ТГК-2 коммунальной услуги жителям Администрация Вологды обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку. Напомню, вопросы к работе ТГК-2 возникают уже не первый год. За последние три отопительных сезона зафиксировано 15 случаев, когда из-за прорывов на сетях компании жители оставались без тепла и горячего водоснабжения. Последняя такая ситуация была в феврале 2023 года, когда без отопления остались 230 домов», - пояснил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

В течение последних лет ПАО ТГК-2 ежегодно ремонтирует в летний период менее 1 км тепловых сетей, при этом сроки отключения воды составляют около месяца. Для сравнения, компания «Вологдагортеплосеть» только за этот сезон обновила около 10 километров инженерных коммуникаций, останавливая котельные на две недели. При этом 261 многоквартирный дом, а это почти 22 тысячи потребителей, получили горячую воду досрочно.

На данный момент компания «Вологдагортеплосеть», как сообщает пресс-служба городской администрации, мобилизовала свои ресурсы. В случае необходимости люди и техника предприятия готовы подключиться к ликвидации дефектов, чтобы помочь ТГК-2 максимально быстро справиться с ситуацией и обеспечить подачу горячей воды в дома.