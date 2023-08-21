В центре Вологды вновь могут отключить горячую воду из-за утечки

[ Общество ]

Мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил, что коммунальщики еще занимаются поиском конкретного места утечки на теплосетях в центре. 

- Выявлена крупная утечка в районе улицы Ветошкина, между улицами Первомайская и Галкинская. Сейчас ведется поиск места прорыва. Для ликвидации, возможно, потребуется, отключение горячего водоснабжения в ряде домов центрального района Вологды. Конкретику по времени отключения, срокам, адресам мы дадим позже, когда будут понятны масштабы дефекта, - сообщил мэр Сергей Воропанов. 

Читатели NewsVo сообщают о том, что в районе улицы Первомайской, на ее пересечении с Советским проспектом, из колодцев ливневой канализации заметен пар. Кроме того, в реку рядом с Речным вокзалом стекает горячая вода. 

Фото NEWSVO
Фото NEWSVO

Ранее NewsVo сообщал, что администрация Вологды обратилась в прокуратуру в связи с действиями ТГК-2, обслуживающей теплосети в центре. Организация на месяц лишала жителей данного микрорайона горячей воды, однако ремонт произвести так и не успела. После гидравлических испытаний вновь были выявлены дефекты. 

 

 

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