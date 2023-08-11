Азербайджан ввел временное ограничение на поставку некоторой продукции из Вологодской области

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана из-за вспышки птичьего гриппа ввело временные ограничения на ввоз некоторых видов продукции из Вологодской области Российской Федерации, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ограничения введены в соответствии с данными Всемирной организации по охране здоровья животных (WOAH) по эпизоотической ситуации в мире.

Для защиты от инфекционных заболеваний животных временно приостановлен ввоз живой птицы, инкубационных яиц, мяса птицы, продукции, содержащей продукты переработки птицы, мясной продукции с содержанием всех видов мяса птицы (за исключением подвергнутой термической обработке), полученных на предприятиях, расположенных в радиусе 10 км от территорий, где зафиксирована вспышка заболевания.

Кроме того, в соответствии с "Кодексом здоровья наземных животных" приостановлен импорт находившегося в использовании оборудования для содержания, убоя и переработки птицы.

Ранее NewsVo сообщал, что яйца Малечкинской птицефабрики, где обнаружили птичий грипп, оказались в продаже. В управлении ветеринарии по Вологодской области пояснили, что высокопатогенный грипп не передается с яйцом, так как больная птица не может нестись. Но согласно ветеринарным правилам всё яйцо в очаге болезни было уничтожено.

"На сегодняшний день продажа продукции Малечкинской птицефабрики разрешена. В день выявления гриппа птиц продукция, которая находилась в это время на складах, в торговых точках была изолирована. От всех партий яиц были отобраны пробы на наличие в продукте вируса гриппа птиц. Гражданам ничего не угрожает, безопасность продукции подтверждена лабораторными испытаниями и дальнейшая реализация разрешена без ограничений. Соответственно, если вы встретили на прилавках магазинов продукцию Малечкинской птицефабрики, то ее смело можно приобретать".

Ранее NewsVo также сообщал, что 7 августа правительство Вологодской области сообщило, что на фабрике изъято более 290 тысяч голов птицы, более 2,5 млн штук яиц, почти 3 тонны яичного порошка. Также по данным правительства павшая и изъятая птица и вся продукция птицефабрики уничтожены.

NewsVo писал, что 25 июля вечером птичий грипп был обнаружен в Вологодской области. Опасная инфекция появилась в Череповецком районе в Малечкинском сельском поселении на птицефабрике в Парфеново. Карантин в зоне инфекции продлится до середины сентября.