В Бабаево осудили студентку, которая убила сожителя

Суд вынес приговор 21-летней жительнице города Бабаево, признанной виновной в убийстве сожителя.

Как NewsVO сообщал ранее, ночью 28 января 2023 года пьяная подсудимая в ходе ссоры ударила 24-летнего пострадавшего ножом в грудь, отчего он скончался. Полицию на место происшествия вызвали соседи: они слышали шум, стук в стены и плач из квартиры пострадавшего. Девушка вела себя агрессивно по отношению к правоохранителям и пыталась устроить с ними драку. За неповиновение законным требованиям полицейских её оштрафовали на 2000 рублей.

Осуждённой назначили наказание в виде семи лет колонии общего режима.