Стали известны подробности задержания студентки техникума, которая убила собутыльника в Бабаево

Появились подробности задержание 20-летней студентки техникума, подозреваемой в убийстве собутыльника в Бабаево.

Как NewsVO сообщал ранее, 28 января 2023 года девушка, находясь в состоянии опьянения, в ходе ссоры ударила собутыльника ножом. Пострадавший скончался на месте.

Выяснилось, что полицию на место происшествия вызвали соседи: они слышали шум, стук в стены и плач из квартиры пострадавшего. К прибывшим на место полицейским выбежала подозреваемая. Её одежда была в крови, и она кричала, что её муж умирает. На полу в коридоре лежало тело погибшего. Она вела себя агрессивно, порезалась разбитой бутылкой и встала на подоконник второго этажа, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Девушку просили успокоиться, но она попыталась устроить драку и на неё пришлось надеть наручники. Её действия были квалифицированы как неповиновение законным требованиям полицейских. За это подозреваемую оштрафовали на 2000 рублей. Расследование уголовного дела об убийстве продолжается.