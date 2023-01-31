В Бабаевском районе пьяная студентка техникума убила собутыльника

31.01.2023 [Происшествия]

20-летняя жительница Бабаевского района подозревается в убийстве собутыльника. Возбуждено уголовное дело.

«Девушка подозревается в том, что ночью 28 января 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире одного из домов на ул. Механизаторов г. Бабаево, в ходе ссоры нанесла мужчине не менее одного удара ножом в область груди», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Пострадавший скончался на месте происшествия. Установлено, что подозреваемая не работает и является студенткой второго курса техникума. Девушку заключили под домашний арест. Расследование продолжается.

Тэги: убийство, пьянка, ссора, уголовное дело

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