В Бабаевском районе пьяная студентка техникума убила собутыльника

20-летняя жительница Бабаевского района подозревается в убийстве собутыльника. Возбуждено уголовное дело.

«Девушка подозревается в том, что ночью 28 января 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире одного из домов на ул. Механизаторов г. Бабаево, в ходе ссоры нанесла мужчине не менее одного удара ножом в область груди», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.