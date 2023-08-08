В поселке Климовское Череповецкого района на улицах валяются мертвые птицы

[ Общество ]

В поселке Климовское Череповецкого района на улицах стали замечать мертвых птиц. Жители говорят, что птицы валяются по всему поселку. Это голуби, дрозды, стрижи.

"Мёртвых птиц в посёлке много. Только у 6го дома лежат четыре тушки голубей. Сегодня добавился дрозд. У кого животные на самовыгуле не рекомендую целовать своих питомцев в носик", - пишет житель поселка. 

Ранее NewsVo писал, что вологжанам, которые держат птицу, рекомендовали перейти на безвыгульное содержание сельскохозяйственных птиц. Об этом заявил начальник Управления ветеринарии Сергей Воропаев в ходе прямого эфира.

По словам Сергея Воропаева грипп могли в Вологодскую область занести дикие птицы, поэтому лучше не допускать контакта домашней птицы с дикой.

Ранее на птицефабрике в Малечкино в Череповецком районе 25 июля вспыхнул птичий грипп, уничтожена вся изъятая птица. В ходе распространения инфекции пало 200 тысяч голов. 

Изъято более 290 тысяч голов птицы, более 2,5 млн штук яиц, почти 3 тонны яичного порошка. Павшая и изъятая птица и вся продукция птицефабрики были уничтожены.

 

 


 

Теги: птицы падеж птицы
 

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