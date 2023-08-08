На Малечкинской фабрике уничтожена вся изъятая птица

На птицефабрике в Малечкино, где 25 июля вспыхнул грипп, уничтожена вся изъятая птица. В ходе распространения инфекции пало 200 тысяч голов.

Изъято более 290 тысяч голов птицы, более 2,5 млн штук яиц, почти 3 тонны яичного порошка. Павшая и изъятая птица и вся продукция птицефабрики уничтожены. Сообщают в правительстве Вологодской области.

"Сейчас осуществляется подготовка к проведению в три этапа обеззараживания помещений птицефабрики. Хозяйство под контролем госветслужбы проведет в несколько этапов очистку и обеззараживание помещений в эпизоотическом очаге. После этого в начале сентября круглосуточная работа контрольно-пропускных постов будет снята. До 10 августа продолжается работа по изъятию домашней птицы из угрожаемой зоны в ЛПХ граждан. Изъято и уничтожено 871 голова птицы", - говорится на сайте правительства.

Возмещение стоимости изъятой у граждан птицы будет произведено за счет средств областного бюджета. Размер указанного ущерба определяется на основании рыночной стоимости изъятой птицы. Рыночную стоимость определяет независимый оценщик.

В дальнейшем в зоне наблюдения будут проводиться мониторинговые исследования домашней птицы на ВГП.

"Эпизоотический очаг был вовремя локализован, находится в стадии ликвидации. Вся павшая и изъятая птица утилизируется в соответствии с ветеринарными правилами, - пояснил заместитель губернатора Михаил Глазков. - Новые вспышки гриппа птиц не фиксируются. Отмена карантина осуществляется через 21 календарный день после убоя последней птицы и проведения мероприятий по обеззараживания помещений в эпизоотическом очаге. Завершение ограничительных мероприятий планируется на вторую половину сентября".

Согласно мониторингу цен в Вологодской области, за предыдущую неделю оптовая цена на куриное яйцо снизилась на 5 %.

Ранее NewsVo писал, что 25 июля вечером птичий грипп был обнаружен в Вологодской области. Опасная инфекция появилась в Череповецком районе в Малечкинском сельском поселении на птицефабрике в Парфеново.