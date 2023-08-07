Кот Беляш вернулся к вологодским спасателям, вылечился от ожирения и стал звездой

Кота Беляша вернули на службу, так как у него получилось сбросить вес. Но за время своей диеты, он успел стать звездой всей страны. Многие федеральные СМИ не только написали о нем, но и сняли сюжеты.

Ранее NewsVo писал, что Вологодским спасателям пришлось посадить кота Беляша, который помогал им спасать садик от ворон, на диету. Поэтому он временно находился в доме одного из сотрудников спасательной службы.

Черный кот попал на службу к спасателям в мае этого года. Мужчины заметили котенка под одним из автомобилей и приютили у себя. Кот стал ездить с ними на вызовы и даже иногда помогать им. Но из-за чрезмерной заботы растолстел. Ветеринары поставили котику ожирение. Эта новость разлетелась буквально по всей России. И в один миг Беляш превратился в звезду федеральных СМИ. О нем сняли несколько сюжетов.

Недавно Беляш смог победить лишний вес, благодаря тренировкам и сбалансированному питанию. Помогала в этом ему жена одного из спасателей Надежда Сашина. Девушка также провела беседу с коллегами мужа, чтобы те не кормили котика без меры. И кот Беляш вернулся на службу. По словам Надежды Сашиной на базе МЧС Беляш буквально купался в еде, как Скрудж Макдак в деньгах. Но теперь с этим покончено.

Спасатели говорят, что теперь Беляша ждет физкультура, спорт и ЗОЖ. Еда по расписанию.