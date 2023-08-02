Вологодские спасатели временно отстранили от работы кота Беляша из-за прибавки в весе

Вологодским спасателям пришлось посадить кота Беляша, который помогал им спасать садик от ворон, на диету.

Многие его "потеряли". Давно не было, фоток и постов с ним и начали о нем переживать. Помните пост где этот паразит, застрял между батареей и стеной, своими толстыми щеками? (Напоминаем) На диету он сел, но кто-то его в тихую подкармливал. Ну и как понимаете, диета не дала результатов. С горем пополам доказали всем, что диета ему - НЕОБХОДИМА. Вроде все. Строгая диета, питание по часам. Все были довольны такому, кроме Беляша. И он, не придумал ничего лучше, чем съесть что-то с улицы, ну и получил расстройство желудка", - пишут спасатели о своем усатом коллеге.

Всей службой было принято решение, что лучше Беляшу лечиться дома. Поэтому он временно находится в доме одного из сотрудников спасательной службы.

"Сегодня у Беляшика был прием у ветврача. По поводу лечения и как у него в целом здоровье. Когда он садился на диету, вес был 7.3 кг. (Очень толстенький) После лечения и диеты, наш толстячек скинул вес, на данный момент, весы показывают 6.2 кг. Беляшик чувствует себя чудесно и скоро сможет вернуться к службе".

Ранее NewsVo писал, что Кот Беляш поселился в Аварийно-спасательной службе города в мае этого года. Работников Аварийно-спасательной службы Центра гражданской защиты города Вологды привлекло жалобное мяуканье. Под одним из автомобилей сидел чёрный кот, которого спасатели решили приютить у себя. У кота есть ветеринарный паспорт, своё спальное место и ежедневная забота человека. Кот сопровождает спасателей на выездах.