Двое жителей Вологодской области погибли в ходе СВО

В ходе спецоперации погибли двое жителей Вологодской области.

Известие о смерти пришло в Грязовецкий район. О чем написала газета Сельская правда. В ходе СВО погиб 2 августа уроженец поселка Плоское Александр Крайкин. Ему было 24 года.

Также погиб житель Великоустюгского округа Денис Метлев. Об этом сообщил глава муниципалитета Александр Кузьмин.

Денису Метлеву было 27 лет, он был уроженцем деревни Пожарово. Он также погиб 2 августа.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.