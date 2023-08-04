В ходе СВО погиб выпускник школы для обучающихся с ОВЗ №1 города Вологды

4 июля 2023 года в ходе СВО погиб выпускник общеобразовательной школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1 Алексей Онькин.

Ему был 21 год. На СВО пошел добровольцем. С 7 мая 2023 года участвовал в боевых действиях. Погиб под Харьковом.

Администрация школы выражает соболезнования родным и близким.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.