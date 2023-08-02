В Вологодской области установлен запрет на реализацию продукции Малечкинской птицефабрики

В Вологодской области установлен запрет на продажу продукции Малечкинской птицефабрики. Ситуацию контролирует Роспотребнадзор.

"Если вы увидите на полках магазинов продукцию птицефабрики, то звоните по телефонам Центра гигиены и эпидемиологии в Вологодской области (8172) 72-36-68, 72-17-08", - сообщил глава Череповецкого района Роман Маслов.

Кроме того, глава района напомнил, что ветеринарная служба Вологодской области продолжает изъятие птицы в Череповецком районе. Соответствующее постановление № 857 было принято Правительством Вологодской области 28 июля 2023 года.

"По документу, изъятию подлежит вся птица в радиусе 10 км от Малечкинской птицефабрики. Это необходимо для локализации и ликвидации в регионе очага гриппа птиц, а также предупреждения дальнейшего распространения заболевания внутри области. Радиус карантинной зоны определен ветеринарными правилами и утвержден постановлением Министерства сельского хозяйства № 158 от 24 марта 2021 года. Прекрасно понимаю недовольство жителей и негатив в наш адрес, но мы обязаны обеспечить исполнение всех ветеринарных правил для ликвидации очага заболевания. Принял решение организовать для жителей горячую линию, по всем вопросам вы можете обратиться по телефону в администрацию района - (8202) 24-95-41", - сообщает Роман Маслов.



Собственникам будет возмещена материальная компенсация. Вместе с актом об изъятии вручаются заявления, которые жители должны заполнить с момента выдачи в течение 30 календарных дней.

Ранее NewsVo сообщал, что замгубернатора Вологодской области заявил о локализации очага птичьего гриппа и об изъятии кур в зоне карантина.

Властями принято решение о постоянном мониторинге ситуации на других птицефабриках региона. Предприятия обязали делать ежедневный отчет о павшей птице с интервалом каждые 3 часа в рабочее время.

Сотрудники охотдепартамента по решению специальной комиссии проводят мониторинг состояния дикой птицы. Угрозы для жизни и здоровья населения максимально минимизированы.

NewsVo писал, что 25 июля вечером птичий грипп был обнаружен в Вологодской области. Опасная инфекция появилась в Череповецком районе в Малечкинском сельском поселении на птицефабрике в Парфеново.



