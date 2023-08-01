В Вологодской области объявили операцию "Чайка"

В Вологодской области запущен месячник "Чайка".

"Филиал «Сокольская райСББЖ» присоединился к проведению мероприятия по обеспечению биологической защиты объектов птицеводства. В рамках месячника ветеринарные врачи проводят подворный обход личных подсобных хозяйств граждан для предупреждения возникновения гриппа птиц. Проводят разъяснительные беседы об опасности вирусного заболевания, мерах его профилактики и использовании безвыгульного способа содержания домашней птицы и другим мерах профилактики", - рассказали в управлении ветеринарии Вологодской области.

Ранее NewsVo писал, что ветеринарная служба изымает птицу в Череповецком районе. Соответствующее постановление принято Правительством Вологодской области.

Согласно документу, изъятию подлежит вся птица и продукция птицеводства в радиусе 10 км от Малечкинской птицефабрики.

"Такое мероприятие необходимо для локализации и ликвидации в регионе очага гриппа птиц, а также предупреждения дальнейшего распространения заболевания внутри области. В течение семи дней со дня принятия Постановления специальные группы из ветеринарных специалистов, сотрудников полиции и органов местного самоуправления будут проводить изъятия. Все владельцы домашней птицы предупреждены", - сообщают в управлении ветеринарии Вологодской области.

NewsVo сообщал, что замгубернатора Вологодской области заявил о локализации очага птичьего гриппа и об изъятии кур в зоне карантина.

Властями принято решение о постоянном мониторинге ситуации на других птицефабриках региона. Предприятия обязали делать ежедневный отчет о павшей птице с интервалом каждые 3 часа в рабочее время.

Сотрудники охотдепартамента по решению специальной комиссии проводят мониторинг состояния дикой птицы. Угрозы для жизни и здоровья населения максимально минимизированы.

NewsVo писал, что 25 июля вечером птичий грипп был обнаружен в Вологодской области. Опасная инфекция появилась в Череповецком районе в Малечкинском сельском поселении на птицефабрике в Парфеново.



