В Череповецкий район в связи с карантином по птичьему гриппу прибудет дополнительная бригада ветеринаров

В Череповецкий район для всех необходимых работ при карантине, введенном в муниципалитете в связи с обнаружением вспышки высокопатогенного гриппа птиц на птицефабрике в Парфеново, прибудет дополнительная бригада ветеринаров из 11 человек.

"На сегодняшний день продолжают работать все блок-посты, которые были выставлены, проводится санитарная обработка транспорта. Продолжаются мероприятия по утилизации птицы на самой птицефабрике. Идет подворовый обход в поселениях района по уточнению количества птицы в радиусе 10 км. Новых вспышек высокопатогенного гриппа не зафиксировано. Карантинные мероприятия будут продолжены", - сообщил первый заместитель руководителя администрации района Антон Акулинин.

Ранее NewsVo сообщал, что прокуратура будет разбираться в причинах вспышки птичьего гриппа на Малечкинской птицефабрике.

Также NewsVo писал, что 25 июля вечером птичий грипп был обнаружен в Вологодской области. Опасная инфекция появилась в Череповецком районе в Малечкинском сельском поселении на птицефабрике в Парфеново. Там произошел массовый падеж птиц - сразу 25 тысяч голов. Около 500 тысяч будет уничтожено, чтобы не допустить распространения заболевания.

Вся домашняя птица в радиусе 10 км будет осмотрена ветеринарами. Это домашние хозяйства 25 деревень.

Птичий грипп опасен тем, что он передается от птицы к человеку. Это стало одной из причин усиления мер безопасности в Вологодской области.

В Роспотребнадзоре советуют избегать контакта с домашней и дикой птицей в домашних хозяйствах, на рынках, а также в местах массового скопления птиц на открытых водоемах. Строго соблюдать технологию приготовления мяса птиц и яиц, использовать только кипяченую или бутилированную воду, отказаться от приобретения мяса птиц и яиц в местах несанкционированной торговли, а также своевременно и регулярно проходить вакцинацию против сезонного гриппа.