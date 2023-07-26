Прокуратура будет разбираться в причинах вспышки птичьего гриппа на Малечкинской птицефабрике

Органами прокуратуры Вологодской области обеспечено надзорное сопровождение по факту массового падежа домашней птицы в Череповецком районе. Сообщают в ведомстве.

"В связи с выявленным фактом массового падежа домашней птицы на территории ООО «Малечкинская Птицефабрика», расположенного в Череповецком районе, органами прокуратуры области в целях оценки полноты и своевременности проверочных и иных мероприятий, проводимых по данному факту уполномоченными контролирующими органами, обеспечено их надзорное сопровождение. Установление причин и условий сложившейся ситуации находится на контроле прокуратуры области. При наличии оснований прокуратурой будет принят необходимый комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении областной прокуратуры.

Ранее NewsVo писал, что 25 июля вечером птичий грипп был обнаружен в Вологодской области. Опасная инфекция появилась в Череповецком районе в Малечкинском сельском поселении на птицефабрике в Парфеново. Там произошел массовый падеж птиц - сразу 25 тысяч голов. Около 500 тысяч будет уничтожено, чтобы не допустить распространения заболевания.

Вся домашняя птица в радиусе 10 км будет осмотрена ветеринарами. Это домашние хозяйства 25 деревень.

Птичий грипп опасен тем, что он передается от птицы к человеку. Это стало одной из причин усиления мер безопасности в Вологодской области.

Сейчас в Череповецком районе работает три пропускных контроля. Два поста стоят на выездах из Малечкино на федеральную трассу и один оборудован напротив самой птицефабрики. ГИБДД контролируют процесс движения транспорта. Обработку осуществляют сотрудники ветслужбы.

В Роспотребнадзоре советуют избегать контакта с домашней и дикой птицей в домашних хозяйствах, на рынках, а также в местах массового скопления птиц на открытых водоемах. Строго соблюдать технологию приготовления мяса птиц и яиц, использовать только кипяченую или бутилированную воду, отказаться от приобретения мяса птиц и яиц в местах несанкционированной торговли, а также своевременно и регулярно проходить вакцинацию против сезонного гриппа.