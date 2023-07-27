Следователи изъяли документацию на птицефабрике в Череповецком районе, где вспыхнул птичий грипп

В Череповецком районе следователи проводят проверку по факту вспышки птичьего гриппа на птицефабрике в деревне Парфеново.

"В связи с выявленным фактом массового падежа домашней птицы на производстве в д. Парфеново, Череповецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области проводится процессуальная проверка по ст. 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия). Следствием проведен осмотр производственных помещений, зафиксирован факт гибели птиц, опрошены работники птицефабрики, изъята необходимая документация для оценки соблюдения ветеринарных правил ответственными лицами", - сообщают в Следственном управлении СК РФ по Вологодской области.

Ранее NewsVo сообщал, что прокуратура будет разбираться в причинах вспышки птичьего гриппа на Малечкинской птицефабрике.

Ранее NewsVo писал, что 25 июля вечером птичий грипп был обнаружен в Вологодской области. Опасная инфекция появилась в Череповецком районе в Малечкинском сельском поселении на птицефабрике в Парфеново. Там произошел массовый падеж птиц - сразу 25 тысяч голов. Около 500 тысяч будет уничтожено, чтобы не допустить распространения заболевания.

Вся домашняя птица в радиусе 10 км будет осмотрена ветеринарами. Это домашние хозяйства 25 деревень.

Птичий грипп опасен тем, что он передается от птицы к человеку. Это стало одной из причин усиления мер безопасности в Вологодской области.

Сейчас в Череповецком районе работает три пропускных контроля. Два поста стоят на выездах из Малечкино на федеральную трассу и один оборудован напротив самой птицефабрики. ГИБДД контролируют процесс движения транспорта. Обработку осуществляют сотрудники ветслужбы.

В Роспотребнадзоре советуют избегать контакта с домашней и дикой птицей в домашних хозяйствах, на рынках, а также в местах массового скопления птиц на открытых водоемах. Строго соблюдать технологию приготовления мяса птиц и яиц, использовать только кипяченую или бутилированную воду, отказаться от приобретения мяса птиц и яиц в местах несанкционированной торговли, а также своевременно и регулярно проходить вакцинацию против сезонного гриппа.