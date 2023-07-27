В ближайшие дни в Вологодской области из-за сильных дождей возможны подтопления территорий

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28, 29 и 30 июля в Вологодской области ожидаются сильные дожди с грозами, сообщает Вологодский ЦГМС.

По данным синоптиков, под влиянием малоподвижного холодного фронта 28 июля ливни ожидаются в западных и центральных районах, 29 июля в центральных и восточных районах и 30 июля в восточных районах.

В отдельных районах также возможен град и шквалистое усиление ветра при грозе до 15-18 метров в секунду.

Кроме того, с 29 по 31 июля, вследствие дождей, ожидаются повышения уровней воды в реках Вологодской области. В северо-западных и центральных районах существует вероятность повышения воды до уровня неблагоприятных гидрологических явлений.

«В период дождевых паводков возможно кратковременное затопление находящихся в прирусловой зоне объектов хозяйственного комплекса (хозяйственных построек, дорог, мостов, электропередач, сельхозугодий бездорожье на грунтовых дорогах, размыв участков дорог)», - сообщает ЕДДС Тотьмы.

Ранее NewsVO сообщал, что в минувшие выходные в Вытегорском районе из-за дождей затопило дома в четырёх деревнях, а на этой неделе в Череповецком районе размыло дорогу и пять населённых пунктов оказались отрезаны от цивилизации.

Теги: дожди ливни грозы подтопления прогноз
 

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