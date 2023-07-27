Пять населенных пунктов оказались отрезаны от цивилизации из-за размыва дороги в Череповецком районе

[ Общество ]

В Череповецком районе размыло дорогу после дождей. Об этом сообщила Госавтоинспекция Череповецкого района: 

"В виду подъёма воды в притоке реки Улазорка произошло подтопления инженерного сооружения у д. Петропочинок, Воскресенское сельское поселение, Череповецкий район. Из-за подтопления дороги произошел размыв проезжей части 2-3 км дороги Козлово-Макавеево-Закукобой. Движение по данному участку перекрыто, движение транспортных средств невозможно".

На данный момент отсутствует транспортная доступность к населенным пунктам к деревням Петропочинок, Гора, Захарово, Блиново и Закукобой.

Подрядной организацией проводится оценка наступивших последствий с последующим принятием мер направленных на восстановления движения на указанном участке автомобильной дороги.

Теги: дороги дожди
 

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