В ходе СВО погиб житель Череповецкого района

В ходе проведения специальной военной операции погиб Роман Злобин из Череповецкого района, об этом сообщили в администрации Яргомжского сельского поселения.

«Администрация сельского поселения приносит глубокие соболезнования семье по поводу гибели сына, брата, отца, мужа», - говорится в сообщении.

Романа похоронят на кладбище в Ботово.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.