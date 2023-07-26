В ходе СВО погиб житель Никольского округа

В ходе спецоперации погиб никольчанин Александр Воронин. Об этом сообщил глава муниципалитета Вячеслав Панов.

О гибели стало известно официально 25 июля. По словам Вячеслава Панов Александр ушел служить добровольцем в марте 2023 года. Глава выразил глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и сослуживцам погибшего.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.