В ходе СВО погиб житель Никольского округа

[ Общество ]

В ходе спецоперации погиб никольчанин Александр Воронин. Об этом сообщил глава муниципалитета Вячеслав Панов. 

О гибели стало известно официально 25 июля. По словам Вячеслава Панов Александр ушел служить добровольцем в марте 2023 года. Глава выразил глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и сослуживцам погибшего.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.

Теги: погибшие в Украине
 

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