Третий раз за пять лет будут красить колокольню Софийского собора в Вологде

18.05.2023 [Общество]

Колокольню Софийского собора в Вологде ожидает расчистка отслаивающихся наружных красочных и штукатурных слоев, обработка от биопоражений, а также штукатурка, грунтовка и окраска. 

– Завершить конкурсные процедуры и определить подрядчика работ планируют к концу мая, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области. – Это станет первым этапом масштабной реставрации ансамбля Вологодского кремля, необходимость которой обсуждалась Губернатором области с Президентом России в январе этого года. 

Напомним, ранее на встрече с главой региона Владимир Путин дал поручение на разработку комплексного проекта по восстановлению кремлевского ансамбля в Вологде. За два года была подготовлена вся проектно-сметная документация на реставрацию памятников.

– Колокольня – один из самых востребованных культурных объектов региона. Она неизменно пользуется популярностью и у гостей города, и у вологжан всех возрастов, как в формате обычного посещения, так и в формате традиционных летних акций «Огни вечерней Вологды», которые начнут проходить совсем скоро. Поэтому на время выполнения работ мы не планируем закрывать колокольню, она будет принимать посетителей в штатном режиме. Приглашаю вологжан и гостей города увидеть Вологду с высоты птичьего полета, – прокомментировала предстоящие работы заместитель Губернатора области Лариса Каманина.

Сейчас колокольня – это объект культурного наследия федерального значения. 

Ранее NewsVo рассказывал, что масштабные реставрационные работы на колокольне вологодского кремля проводились с 2018 по 2020 год. 

– За это время был выполнен большой объем противоаварийных работ: замена стоптанных ступеней большой лестницы, ремонт малых крестов, стоящих на гранях колокольни, исправлен крен у покосившегося главного креста, покраска фасадов. На всех десяти крестах колокольни укрепляли металлический каркас, сами кресты золотили, а затем устанавливали на место, – рассказывала NewsVo начальник ремонтно-реставрационного отдела Вологодского музея-заповедника Ольга Соколова. – Остальная часть работ – внутренние: покраска стен, замена полов, установка новых перегородок и лестниц на уровне часового механизма, а также реставрация винтовой лестницы. Благодаря перепланировке пространства получилось создать более широкий обзор помещения с часовым механизмом, расширились площади для показа конструкций колокольни.

Однако подрядчик некачественно выполнил часть работ.

В Вологде суд рассмотрел иск Вологодского государственного музея-заповедника к подрядчику ООО «АВК Групп». Ремонт на объекте был сделан в 2018 году. По контракту, срок гарантии на качество выполненных работ составляет пять лет.

– В период гарантийных обязательств возникли недостатки в выполненных работах, а именно: по периметру первого и второго ярусов объекта наблюдается шелушение и отставание красочного слоя; в первом ярусе объекта на уступе цокольной части, в местах примыкания контрофорсов наблюдаются утраты и трещины в обмазочном и красочных слоях, вызванные воздействием влаги. Имеются места разрушения отделочных слоев с обнажением кирпичной кладки; имеются очаги биопоражений, – сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

В результате рабочим пришлось заново очищать фасады колокольни от облупившейся краски и в два слоя красить фасады в июле 2021 года. И вот сейчас речь снова идет о покраске колокольни.

Тэги: колокольня, реставрация, вологодский кремль, Софийский собор

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