Областные власти ищут подрядчика на разработку проекта реставрации Вологодского кремля

Комитет госзаказа Вологодской области объявил аукцион по поиску подрядчика на разработку комплексного проекта реставрации ансамбля Вологодского кремля с благоустройством территории. Начальная (максимальная) цена контракта - 99,99 млн рублей. Реставрация коснется Софийского собора, колокольни, Собора Воскресения, Архиерейского дома и других исторических зданий, составляющих ансамбль кремля, признанного объектом культурного наследия федерального значения.

В конкурсной документации говорится, на первом этапе фирме-победителю предстоит провести археологические раскопки на территории кремля. Все находки задокументируют, на их основании составят историко-архитектурный опорный план с комплексным описанием истории становления и развития архитектурного и функционального облика ансамбля Вологодского кремля.

Следующий этап работ — обследование всех построек на территории кремля, изучение их состояния и уже затем подготовка документации для реставрации. Так, к примеру, планируется заменить все инженерные коммуникации, обеспечить доступную среду для маломобильных граждан, провести мероприятия по ремонту, консервации и восстановлению исторических зданий, а также благоустройству территории.

— Это будет комплекс работ по всем объектам Кремля кроме колокольни, на которой сейчас уже ведутся реставрационные работы, кроме деревянного домика на территории Кремля, который реставрации не требует. Это региональный памятник, он не федерального значения, поэтому не вошел в эту документацию, — пояснила NewsVO директор Вологодского музея-заповедника Юлия Евсеева. — В проект реставрации вошли, прежде всего, Софийский собор, Экономский корпус, Безымянный корпус, Консисторский и так далее, все те объекты, которые здесь находятся и входят в ансамбль.

Фото NewsVo

По словам Юлии Евсеевой, о самой реставрации говорить пока рано. Сейчас речь идёт только о подготовке документации.

— Мы сейчас находимся на подготовительном этапе, чтобы в 2021 году представить в Министерство культуры документы для ознакомления, и чтобы наши объекты попали в план федеральной реставрации, — говорит Юлия Владимировна. — Если, например, обратиться к опыту Кирилло-Белозерского музея, то там реставрация ведётся не год и даже не пять лет. У нас это будет большая комплексная работа с археологическими изысканиями. К примеру, в Софийском соборе будет реставрация фресок, но для начала необходимо разработать методику реставрации фресковой живописи. Площадь фресок Софийского собора — 5 тысяч квадратных метров. Это фресковая живопись 1688 года. Объем большой! Подготовительная работа делается для того, чтобы не потерять наши памятники, чтобы привести их в порядок, чтобы исторический центр Вологды, сердце Вологды, было сохранено.

Заявки на участие в тендере принимаются до 13 марта, 17 марта планируют выбрать победителя. Согласно условиям контракта, проектно-сметная документация должна быть готова не позднее 15 ноября 2020 года.

Общая стоимость работ по реставрации Вологодского кремля, по предварительным данным, составит 2-2,5 миллиарда рублей, сообщает rostender.info.