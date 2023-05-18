Вологодский суд признал незаконным увольнение директора Большевистской школы, которая добивалась ремонта здания

Увольнение директора Большевистской школы в Великоустюгском районе признали незаконным. Так решил Вологодский областной суд.

Директора Большевистской школы уволили по статье в сентябре прошлого года. Школа в поселке Благовещенье стала известна на всю область тем, что требовала капитального ремонта. А власти этот ремонт делать не торопились.

Напомним, жители Марденгского поселения, которые водят детей в Большевистскую школу в деревне Благовещенье Великоустюгского района, боялись, что ее закроют. Здание школы разваливалось на глазах, а власти не торопились ее ремонтировать. Об этом NewsVo писал в апреле.

После публикаций о проблемах школы директор стала получать предписания о ее ремонте. Ранее NewsVo писал, что директор получила предписания о ремонте школы. Она находилась в недоумении, так как много лет говорила чиновникам, что школа находится в плохом состоянии и требует ремонта. Однако вместо поддержки от чиновников, получила письмо от управления образования района, где были перечислены предписания прокуратуры о ремонте. Однако в прокуратуре пояснили, что не отправляли предписания директору по поводу ремонта. А школу должны ремонтировать районные власти.

В итоге, школа была отремонтирована. Но директор, которая не боялась давать комментарии и поддерживала идею ремонта, уволили. В администрации Великоустюгского района тогда пояснили, что Татьяна Корзникова незаконно внесла изменения в коллективный договор и выплатила пособие сотруднику. Татьяна Корзникова подала иск на управление образования Великоустюгского района и попыталась оспорить свое увольнение.

Великоустюгский районный суд Вологодской области в составе судьи Глебовой С.М., не втсал на сторону директора и вынес решение 24 января этого года о том, что ее увольнение было законным. Из решения Великоустюгского суда известно, что Татьяна Корзникова была директором с 24 апреля 2007 года. За эти годы в ее адрес не поступило ни одного выговора и замечания. Но когда проблемы Большевистской школы получили огласку и директор стала вместе с родителями добиваться ремонта, она получила сразу два выговора, а затем была уволена.

«24 апреля 2007 года между работодателем Управлением образования Великоустюгского муниципального района Вологодской области (далее — Управление образования) и работником Корзниковой (Чернышевой Т.Г.) был заключен трудовой договор, с дополнительными соглашениями к нему, на основании которого Корзникова Т.Г. была принята на работу директором МБОУ «Большевистская основная общеобразовательная школа». 04 марта 2022 года, 22 августа 2022 года, 13 сентября 2022 года начальником Управления образования были вынесены приказы, на основании которых работодателем к Корзниковой Т.Г. были применены дисциплинарные взыскания: два выговора и увольнение. 13 сентября 2022 года начальником Управления образования администрации Великоустюгского муниципального района вынесен приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником — директором МБОУ «Большевистская основная общеобразовательная школа», в связи с неоднократным неисполнением работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, по пункту 5 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации», — говорится в решении районного суда.

Корзникова обратилась в суд с просьбой изменить формулировку увольнения по статье на «уволена по собственному желанию» и внести соответствующую запись в сведения о трудовой деятельности, датой увольнения считать дату вынесения решения суда. В обоснование иска директор указала, что виновных действий, являющихся основанием для применения дисциплинарного взыскания в виде увольнения, она не совершала.

«20 января 2023 года от Корзниковой Т.Г. поступило заявление об уточнении основания иска, в котором она указывает, что работодателем была не соблюдена процедура привлечения ее к дисциплинарной ответственности в виде увольнения. Полагает, что основанием для ее увольнения послужил факт выплаты учителю образовательного учреждения С. С. единовременного пособия, о чем работодателю стало известно не позднее 09 февраля 2022 года, 17 февраля 2022 года с нее были запрошены объяснения по данному факту. После получения объяснений работодатель действий по привлечению истца к дисциплинарной ответственности не предпринимал. Мотивированное мнение профсоюзной организации с направлением проекта приказа об увольнении было запрошено только 07 июля 2022 года, спустя 5 месяцев после получения от нее объяснений. Данный срок разумным не является. Довод представителя ответчика о том, что срок для применения к ней дисциплинарного взыскания в виде увольнения необходимо исчислять с момент вынесения Великоустюгским МСО СУ СК РФ по Вологодской области представления от 27 июня 2022 года является несостоятельным, поскольку в отношении Корзниковой Т.Г. уголовное дело не возбуждалось»

Представители Управления образования в суде пояснили, что уволили директора не за выплату пособия, а за подделку подписи. При этом в решении говорится, что после проверок, можно говорить только о вероятности подделки подписи. А 28 июня 2022 года руководителем Великоустюгского межрайонного следственного отдела вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Корзниковой из-за отсутствия состава преступления. Корзникову было рекомендовано привлечь к дисциплинарной ответственности.

Но, но основании всех проверок и предписаний Великоустюгский районный суд решил, что увольнение Татьяны Корзниковой являлось законным.

Директор обжаловала решение в Вологодский областной суд. Который 11 мая этого года отменил полностью решение Великоустюгского районного суда. Основание для отмены решения стало неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела.