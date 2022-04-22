В Великоустюгском районе разваливается школа 1930 года постройки — жители боятся, что ее закроют

Наталья Рюмина

Жители Марденгского поселения, которые водят детей в Большевистскую школу в деревне Благовещенье Великоустюгского района боятся, что ее закроют. Здание школы разваливается на глазах, а власти не торопятся ее ремонтировать.

«Большевистская основная школа самая старая в районе школа -130 лет, единственная расположена в приспособленном здании, аварийной не признают, со строительством не решают вопроса. Детей 55, возят с нескольких деревень. Кадры все укомплектованы, элементарно не хватает учебных классов», — говорят жители.

На фото, которым они поделились видно, что у школы провисла кровля в пристройке. Там располагается кабинет и библиотека. Буфета в школе также нет.

Местные жители говорят, что изначально здание не предназначалось для образовательных услуг, здесь располагалось общежитие «Коммуна».

Люди считают, что проведение ремонтных работ намеренно затягивается, чтобы в последствии школу можно было закрыть и возить детей в другой населённый пункт. Так уже было в истории Великоустюгского района — с Кузинской школой, к примеру. Таким же образом исчезли школа и детский сад в бывшем Верхнешарденгском сельском поселении, после присоединения к более крупному Усть-Алексеевскому поселению.

В администрации Великоустюгского района ответили, что МБОУ «Большевистская ОООШ» размещена в приспособленных зданиях 1915 и 1930 годов постройки. Здания с большим износом, поэтому ежегодно проводятся осмотры зданий специализированной организацией на предмет дальнейшего их использования.

Каждый год в школе делается текущий ремонт.

«А также мероприятия по комплексной безопасности образовательной организации. Контролирующими организациями ежегодно осуществляется приемка учреждения к работе в новом учебном году. В целях реализации регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Вологодской области на 2022–2026 годы» МБОУ «Большевистская ОООШ» в форме статистической отчетности «ОО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации» включена как общеобразовательная организация, требующая капитального ремонта», — пояснили в администрации Великоустюгского района.

В ближайшие годы за счет средств муниципального бюджета капитальный ремонт школы не запланирован. Однако, власти пообещали, что пока закрытие школы не планируется.