В Великоустюгском районе ответственность за состояние школы 1930 года постройки сбросили на директора

Жители Марденгского поселения, которые водят детей в Большевистскую школу в деревне Благовещенье Великоустюгского района боятся, что ее закроют. Здание школы разваливается на глазах, а власти не торопятся ее ремонтировать. Об этом NewsVo писал в апреле.

«Большевистская основная школа самая старая в районе школа -130 лет, единственная расположена в приспособленном здании, аварийной не признают, со строительством не решают вопроса. Детей 55, возят с нескольких деревень. Кадры все укомплектованы, элементарно не хватает учебных классов», — говорят жители.

На фото, которым они поделились видно, что у школы провисла кровля в пристройке. Там располагается кабинет и библиотека. Буфета в школе также нет.

После многочисленных жалоб жителей и публикации, в школу наведалась проверка. Но вместо того, чтобы просто выделить деньги из бюджета, нашелся виновный в таком состоянии здания. Это директор школы. Ее вызвали в прокуратуру.

Великоустюгской межрайонной прокуратурой внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних. Образовательной организацией к 1 сентября 2021 года, по мнению прокуратуры, не выполнено огромное количество ремонтных работ. В том числе не сделан ремонт фундамента, кровли, дверей, не заменены окна, не выравнены полы и так далее.

Директор школы находится в недоумении. И задается вопросом, за чей счет она должна была делать ремонт. При том, что каждый год школу проверяет комиссия. И в пакете документов для комиссии, в которую входят районные и местные власти, директор указывала недочеты.

«У нас 12 мая проверка была, предупреждение вынесли, завтра уже заседание, тут же объяснительную требуют через управление образования. Ненадлежащее исполнение обязанностей. При этом ежегодно нас проверяет Роспотребнадзор. С 2010 года специализированная организация проводила обследование зданий на предмет пригодности их к использованию к организации образовательной деятельности. За эти обследования платило деньги управление образования. Выдавалось техническое заключение, о том, какие работы нужны. Этот документ был обязательным по приемке школы. Эта организация делала вывод, что здание пригодно. Комиссия подписывали акты приемки школы. Это происходило из года в год», — говорит директор Большевистской школы Татьяна Корзникова.

Ее обвиняют в том, что она не уведомляла власти, что школе требуется ремонт.

«Как еще их надо уведомлять, если им каждый год прикладывалось техническое заключение. Кроме того, ежегодно в проект бюджета школы закладывался ремонт. Но проект не утверждается в том виде, в котором мы его предоставляем. Дают на то, на что у денег хватает. Каждый год мне говорили, что денег нет, а теперь я оказалась виновата», — продолжает она.

Завтра директор школы должна будет объяснять ситуацию в прокуратуре. Ее поддерживает общественность и жители.

