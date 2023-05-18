Тотьма приглашает жителей Северо-Запада на стажировки по направлению «Проектная деятельность как ресурс сохранения и развития малых территорий»

Конкурс индивидуальных и групповых стажировок для жителей Северо-Западного Федерального округа проводит Тотемское музейное объединение.

Что требуется:

написать мотивационное письмо и убедить организаторов, что опыт Тотьмы полезен для развития территории, на которой вы живете;

выбрать подходящий формат – групповая стажировка «Проектная деятельность как ресурс сохранения и развития малых территорий» или индивидуальная;

сверить даты со своим календарем: групповые 22-24 июня 2023 и 8-10 февраля 2024, индивидуальные 15 сентября – 15 октября 2023 и 15 января – 15 июля 2024 г.

транспортные расходы не должны превышать 7 500 руб.

отправить заявку по адресу [email protected]

по итогам стажировки сделать презентацию на территории региона СЗФО.

Команда проекта «ПриСОЛЬединяйся!» обещает вам:

запоминающиеся и полезные дни в Тотьме;

оплату проезда, питания и проживания в дни стажировки.

Положение о конкурсе трэвел-грантов, программу стажировки и форму заявки вы можете найти на странице проекта по ссылке.

