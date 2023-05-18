Тотьма приглашает жителей Северо-Запада на стажировки по направлению «Проектная деятельность как ресурс сохранения и развития малых территорий»

18.05.2023 [Культура]

Конкурс индивидуальных и групповых стажировок для жителей Северо-Западного Федерального округа проводит Тотемское музейное объединение.

Что требуется:

  • написать мотивационное письмо и убедить организаторов, что опыт Тотьмы полезен для развития территории, на которой вы живете;
  • выбрать подходящий формат – групповая стажировка «Проектная деятельность как ресурс сохранения и развития малых территорий» или индивидуальная;
  • сверить даты со своим календарем: групповые 22-24 июня 2023 и 8-10 февраля 2024, индивидуальные 15 сентября – 15 октября 2023 и 15 января – 15 июля 2024 г.
  • транспортные расходы не должны превышать 7 500 руб.
  • отправить заявку по адресу [email protected]
  • по итогам стажировки сделать презентацию на территории региона СЗФО.

Команда проекта «ПриСОЛЬединяйся!» обещает вам:

  • запоминающиеся и полезные дни в Тотьме;
  • оплату проезда, питания и проживания в дни стажировки.

Положение о конкурсе трэвел-грантов, программу стажировки и форму заявки вы можете найти на странице проекта по ссылке.
 

Тэги: стажировка, обучение, обмен, Тотьма, музей, археологические раскопки, культура

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