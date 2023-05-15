Бесплатные велопоходы «По окрестным усадьбам» доступны для жителей Вологды

Проект городского сообщества «Держаться корней» получил грант правительства Вологодской области на проведение мероприятий. Благодаря гранту участники сообщества будут организовывать для вологжан бесплатные велопоходы выходного дня «По окрестным усадьбам».

– Суть в названии – будем ездить по вологодским усадьбам (сохранившимся и не очень), форма - велопоход выходного дня с интерактивными элементами. Бесплатно, разумеется, – поясняют организаторы. – Особенности – в большинстве случаев предстоит преодолевать сравнительно большие расстояния по автодороге (иногда до 70 км в день, в Покровское, например) – не для всех это привычно. Подробности расскажем позже, а пока постепенно набираем физическую форму – старт проекта в июле (ездим до октября).

Для того, чтобы стать участником велопоходов, присоединяйтесь к сообществу «Держаться корней» в социальной сети и следите за программой мероприятий.

Ранее NewsVo рассказывал, что сообщество «Держаться корней» интересуется историей малой Родины. Так, например, в 2021 году участники сообщества собирали истории горожан о Вологде, а в 2022 году вышел сборник этих историй «Вологжане о Вологде», который сейчас доступен в городских библиотеках.