Бесплатные велопоходы «По окрестным усадьбам» доступны для жителей Вологды

15.05.2023 [Культура]

Проект городского сообщества «Держаться корней» получил грант правительства Вологодской области на проведение мероприятий. Благодаря гранту участники сообщества будут организовывать для вологжан бесплатные велопоходы выходного дня «По окрестным усадьбам».

– Суть в названии – будем ездить по вологодским усадьбам (сохранившимся и не очень), форма - велопоход выходного дня с интерактивными элементами. Бесплатно, разумеется, – поясняют организаторы. – Особенности – в большинстве случаев предстоит преодолевать сравнительно большие расстояния по автодороге (иногда до 70 км в день, в Покровское, например) – не для всех это привычно. Подробности расскажем позже, а пока постепенно набираем физическую форму – старт проекта в июле (ездим до октября).

Для того, чтобы стать участником велопоходов, присоединяйтесь к сообществу «Держаться корней» в социальной сети и следите за программой мероприятий.

Ранее NewsVo рассказывал, что сообщество «Держаться корней» интересуется историей малой Родины. Так, например, в 2021 году участники сообщества собирали истории горожан о Вологде, а в 2022 году вышел сборник этих историй «Вологжане о Вологде», который сейчас доступен в городских библиотеках.

Тэги: экскурсии, велосипед, экскурсия, краеведение, усадьбы, усадьба, история, культура

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