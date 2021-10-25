Жителям Вологды предлагают стать авторами сборника воспоминаний

25.10.2021 [Культура]

Жителей Вологды приглашают стать участниками проекта «Вологжане о Вологде». Это сборник воспоминаний о городе, который будет создан по рассказам его жителей.

– В последнее время печатается много краеведческой литературы о Вологде, и это очень хорошо, – рассказал NewsVo Михаил Глазов, руководитель вологодской общественной организации «Держаться корней». – Но в основном авторы таких изданий – это люди, которые уже состоялись в профессии, например, краеведы или журналисты. А есть ещё очень много людей, которые сами никогда бы не пришли к писательству. Какая-нибудь бабушка сидит на кухне, у неё много воспоминаний, но она сама никогда их не запишет. Такие воспоминания уходят вместе с людьми. Это могут быть простые воспоминания о том, каким был наш город 50 или 60 лет назад, какие были улицы, дома, магазины, кинотеатры, на какое кино ходили, что больше всего помнится, что удивляло, то есть такие подробности, которые могли быть интересны массовому читателю, вологжанам.

По словам Михаила, в сборник войдут простые жизненные истории. Объём таких воспоминаний не регламентирован, они могут быть и очень короткими.  

– Например, у меня мама рассказывала, как она однажды в 70-х годах пошла вечером звонить в телефон-автомат. За две копеечки. Кошелёк случайно оставила на полочке в телефонной будке и ушла домой. И только в шесть утра вспомнила, где кошелёк. Побежала туда, а он там и лежит! Это было на перекрёстке Урицкого-Левичева. Молодым людям сейчас, наверное, странно представить, как, вообще, можно пойти куда-то вечером из дома только ради того, чтобы позвонить. Тогда это было обычным делом, а нам с вами сейчас интересно, – поясняет Михаил.

Организаторы обращаются также к детям и внукам пожилых вологжан с просьбой помочь записать подобные истории. 

– Сама бабушка не возьмётся писать. Попробуйте записать с её слов, задайте наводящие вопросы.  Может у кого-то в семьях есть дневниковые записи, и тогда мы сможем охватить период ещё раньше. Например, тётя Александра Иринеевича Сазонова написала о военной Вологде, как они выживали, как у них украли хлебные карточки, как им соседи помогали. Или сам Александр Иринеевич рассказал нам, как он пришел работать на Вологодский оптико-механический завод. История промышленных предприятий – это тоже история города, в ней мелькают события, люди, судьбы.

Лучшие истории войдут в печатный сборник мемуаров «Вологжане о Вологде» будет издан к 875-му юбилею Вологды объёмом порядка 300 страниц тиражом не менее 500 экземпляров на средства правительства Вологодской области при софинансировании Фонда президентских грантов.

К историям организаторы просят приложить краткую информацию об авторе воспоминаний и его фото (желательно выполненное в описываемое время).

Присылать материалы для сборника можно на электронную почту eyeson@yandex.ru, рукописные тексты можно принести в ближайшую вам библиотеку до 7 декабря этого года.

Ранее NewsVo рассказывал, что вологодский «ОккервильТеатр» составил по воспоминаниям горожан особый променад-спектакля «Слушаю мою Вологду».

Тэги: история, воспоминания, книга

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