Интерактивные уроки доброты проведет незрячий гид в школах Вологды 16 мая

04.05.2023 [Общество]

16 мая незрячий гид Николай Пепень проведет в школах Вологды интерактивные уроки доброты.

– Уважаемые вологжане, это уникальная возможность для вас и ваших детей посмотреть на мир под другим углом! – говорит Николай.

В ходе уроков ребята:

  • узнают, как живут люди, у которых нет возможности видеть мир в ярких красках;
  • попробуют писать грифелем в тетради для слепых;
  • смогут «почитать» книгу по Брайлю;
  • увидят, как выглядят иллюстрации, линейки, календари, видеофильмы, книги для слепых;
  • узнают, как незрячие люди пользуются ноутбуком, телефоном, общаются в соцсетях;
  • смогут пройтись с белой тростью и с повязкой на глазах.

Предварительная запись на уроки по телефону +7-995-608-14-12. Подробнее про уроки доброты можно узнать на странице проекта в социальной сети.

Ранее NewsVo рассказывал, что инвалид по зрению Николай Пепень создал в Череповце центр экскурсий «Мир без света», где проводятся экскурсии для детей и взрослых в абсолютной темноте. Для посетителей смоделированы обычные жизненные ситуации, такие как, например, визит в магазин за продуктами, чтобы посетители смогли прочувствовать на себе, как живут незрячие люди. Помимо этого Николай проводит уроки доброты для школьников и экскурсии по городу с завязанными глазами.

Тэги: незрячие, уроки, школы, инвалиды, ОВЗ

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