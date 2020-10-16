Центр, где экскурсии будут проходить в абсолютной темноте, откроется в Череповце

16.10.2020 [Общество]

Первый в Вологодской области центр экскурсий «Мир без света» откроется в Череповце на улице Строителей, 30. По данным официального сайта мэрии города, сейчас в помещениях идёт ремонт.

- Центр экскурсий «Мир без света» — это социальный проект, я его продвигаю с 2017 года, - говорит автор проекта – инвалид по зрению Николай Пепень. - За это время мы получили президентский грант в 500 тысяч рублей. Также помогла компания «Северсталь»: выделила на стройматериалы 300 тысяч. Ремонт уже начался.

Николай рассказал, что экскурсии для детей и взрослых в этом центре будут проводиться в абсолютной темноте. Для посетителей будут смоделированы различные жизненные ситуации. Одна из них – визит в магазин за продуктами. Участники будут выбирать, а потом, выйдя на свет, смотреть, то взяли или нет. Таким образом посетители смогут прочувствовать на себе, как живут незрячие люди.

Сообщается, что в центре будут работать люди с ограниченными возможностями здоровья.

Открытие центра экскурсий запланировано на День города Череповца, 4 ноября.
 

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