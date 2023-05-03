Команда реставраторов во главе с Александром Асафовым реставрирует мозаичное панно в бывшем лагере «Изумруд». Об этом на своей странице в социальной сети рассказала депутат Госдумы Валентина Артамонова:

– Пару месяцев назад мне позвонил знакомый, который занимается строительно-ремонтными работами. «В лагере «Изумруд» на одном из корпусов сохранилась красивая фасадная мозаика, но проектом ремонта ее планируется закрыть. Мозаику надо спасать, помогайте!»

Автор мозаичного панно на территории бывшего пионерлагеря – Бронислав Кураго (1937-2017) – вологодский художник-монументалист, живописец.

Бронислав Кураго переехал жить и работать в Вологду в 1977 году. Член Союза художников России с 1976 года. Председатель Вологодской организации Союза художников РСФСР (1984–1986, 1989–1992). Работал в области монументально-декоративной живописи, в станковой живописи в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта.

Среди его работ: панно «Спорт» на здании спортзала завода ВРЗ, мозаики на стене Северо-Западного НИИ молочного и лугопастбищного хозяйства в поселке Молочное, на заводской территории Вологодского оптико-механического завода, на стенах детского сада на улице Кирова, «Гостеприимная Вологда» на фасаде здания вологодского аэровокзала, работы «Из истории Вооруженных сил» в фойе областного военкомата и другие.

Ранее NewsVo рассказывал, что панно Кураго на здании завода «Дормаш» было признано объектов культурного наследия. Центральное панно, изображающее мужчину с девочкой на руках, Бронислав Антонович создал в начале 2000-х годов.

– Сын Генриха Асафова Саша Асафов несколько лет назад взялся за сохранение уникального мозаичного наследия Вологды. Вместе с командой единомышленников составил каталог вологодских мозаик, куда вошли более тридцати работ. Ребята сняли документальный фильм о мозаиках Вологды, открыли выставку, обратились в комитет по охране объектов культурного наследия. Усилия не пропали даром – сегодня уже несколько мозаик получили официальный статус выявленных объектов культурного наследия и находятся под охраной государства, – рассказывает Валентина Артамонова.

По словам депутата статус объекта культурного наследия должен появиться и у мозаики на фасаде одного из корпусов бывшего лагеря «Изумруд».

Напомним, сейчас лагерь перепрофилируют под областной центр военно-патриотического воспитания «Авангард».