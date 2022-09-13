Вологодских лыжников не пустили на тренировку в спортивно-оздоровительный лагерь «Изумруд»

13.09.2022 [Общество]

Вологодских лыжников не пустили на тренировку в спортивно-оздоровительный лагерь «Изумруд». Об этом сообщил тренер Валерий Румянцев. 

«Сегодня в преддверии первенства города по лыжероллерам нас не пустили на тренировку в Изумруд. Ведь нужно откатать роллеры, провести развивающую тренировку. Простояли у ворот с ребятами, развернулись и уехали. О каком развитии спорта можно говорить в нашем городе. Лагерь отдали в область. Развивают футбол, баскетбол, волейбол, а циклические виды спорта на задворки. Горько осознавать, что труды Шестерина, Холщагина, Монзикова, Макарова, Голенева, Тихомирова и многих других никому не нужны. НЕ секрет, что ребята после занятий лыжными гонками становятся сильными и надежными, а сильных парне ох как потребуется стране. Вот такие новости», — написал у себя на странице Валерий Румянцев.

В июле этого года стало известно, что лагерь «Изумруд» под Вологдой передадут из муниципальной собственности в областную. В детском оздоровительном центре со временем планируют создать центр по патриотическому воспитанию.



Как сообщил заместитель губернатора Эдуард Зайнак, сейчас областным департаментом имущественных отношений проводится прием в собственность области муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Изумруд».

«На его базе в формате загородного стационарного детского лагеря с круглогодичным проживанием начнет работу учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Здесь для молодежи будут проводить практические занятия по основам военной службы, реализовывать образовательные программы военно-патриотического воспитания, а также разрабатывать и внедрять инновационные формы и методы работы с молодежью», — рассказал в июле Эдуард Зайнак.

В департаменте образования Вологодской области Валерию Румянцеву ответили, что учреждение является образовательной организацией, и вход на территорию контролируемый.

«Заявка на проведение тренировок была только от МБУДО ДЮСШ г. Вологды. Иных заявок о необходимости использования территории для тренировок не поступало. В настоящее время учреждение готовится к ремонтным работам. Для уточнения информации о месте и времени тренировок обращайтесь, пожалуйста, в организации по месту занятий».

Что интересно, Валерий Румянцев как раз является тренером МБУДО ДЮСШ города Вологды. О чем он и сказал сотрудникам департамента. Его стаж работы в должности тренера 40 лет. 

Родители, тем временем, поддерживают тренера. 

«Мы как родители детей, занимающихся лыжными гонками, возмущены! Тренеры наши труженики, наставники, энтузиасты! У меня уже третий ребенок проходит через спортивную школу как социально-педагогическую систему (отделение лыжных гонок ДЮСШ ЗВЗ). Тренеры вкладывают в детей всю душу, выводят в мастера. Такое ощущение, что эта система на глазах рушится! Где зимой наши дети будут тренироваться и соревноваться? В Изумруде прошло и мое спортивное детство. Такая там классная лыжная трасса! Неужели нам зимой там больше не побывать? Про стадион «Локомотив» я вообще молчу. Валерий Иванович, мы с Вами»! — написала Наталья Мелентьева. 

«Мы пережили шок от известия о передаче Изумруда. Несколько поколений вологодских спортсменов тренировались и участвовали в областных и всероссийских соревнованиях на трассах этой уникальной спортивной базы. В Изумруде проводился Чемпионат России по лыжным гонкам среди юниоров, Чемпионаты МВД России по лыжным гонкам и двоеборью, Кубок мира по спортивному ориентированию и другие значимые соревнования. Сколько было вложено средств и сил по обустройству лыжных трасс, лыжного стадиона. Спортсмены и тренеры остались без лучшего в области зимнего спортивного сооружения. Очень жаль. Всё печально», — прокомментировала запись Валерия Румянцева Марина Иванова. 

«Валерий разделяю озабоченность твою и всех тренеров по лыжному спорту области, что медленно, но уверенно отношение, к лыжному спорту и развитию материальной базы теряют прошлые традиции, а отдельные успехи в юношеском возрасте, это поистине героизм тренеров», — написал вице-президент Федерации по лыжным гонкам Вологодской области Николай Лукин. 

Ранее NewsVo писал, что единственная лыжная трасса в городе может уйти под застройку. 

Тэги: Изумруд, лыжи, тренировки

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