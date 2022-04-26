Вместо лыжни - улица: жители Вологды обеспокоены тем, что городская лыжня уйдет под застройку

Наталья Рюмина

В конце марта мэр города Вологды Сергей Воропанов подписал постановление о том, что в Вологде появится улица Олимпийская. Она должна соединить новую улицу поэта Романова и Окружное шоссе и будет пролегать между улицей Конева и Пошехонским шоссе, паралельно Осановской роще.

Хорошая новость, не нашла отклика у некоторых жителей Вологды. Так как в этом месте сейчас пролегает единственная в городе лыжная трасса.

«Улица Олимпийская по замыслу мэра будет построена на месте последней сохранившейся в городе лыжной трассы детской спортшколы по зимним видам спорта», — сообщил Гриль Кочетов.

Он напомнил, что в 2019 году лыжникам обещали, что сохранят трассу. Тогда на нее зашла стройка нового ледового дворца.

«Тренеры ДЮСШ были возмущены, когда выяснилось, что последнюю лыжную трассу у них отбирают. Их возмущение начал гасить вновь назначенный начальник городского управления физкультуры и спорта Д. Жиобакас. Создали имитацию диалога. Использовались обещания и угрозы. Директор ДЮСШ Лебедев прикинулся трупом. Вот и результат — отжали», — продолжает Гриль Кочетков

Тогда городские власти пообещали не трогать лыжни при строительстве ледовой арены в Вологде. Мэр Вологды Сергей Воропанов, отвечая на вопрос о строительстве Ледовой арены на пресс-конференции, заявил, что если будет принято решение о возведении крупного спортивного объекта рядом с Осановской рощей, лыжная трасса не пострадает.

После этого прошло три года. За это время началась стройка улицы Поэта Романова. Которая перекрыла лыжную трассу. А по остатку поля решили проложить улицу Олимпийскую.

Гриль Кочетков вспоминает, что когда-то здесь начиналась лыжня здоровья в сторону Кириков, но её полностью застроили дачами за Окружным шоссе. Ещё 10 лет назад длина сохранившегося участка трассы в границах Окружного шоссе достигала 12,5 км, в последние годы — только 7,5 км. Долгие годы лыжня была единственным местом для проведения тренировок и соревнований лыжников, биатлонистов, бегунов, велосипедистов, а также местом отдыха жителей Бывалова, Завокзального, 5го мкрн — любителей лыжных прогулок.

Схема лыжных трасс в районе стадиона «Локомотив». Информация с сайта администрации

На то, что город в случае создания новой улицы может лишиться единственной лыжной трассы обратила также внимание Наталья Румянцева. Она уверена, что уничтожение лыжной трассы противоречит заявлениям властей о том, что в городе надо решать экологические проблемы.

По ее мнению на практике вологжане видят совсем не экологически здоровое, не умное решение по дальнейшей многоэтажной застройке исторически сложившейся лыжной трассы вдоль реки Шограш с прокладкой улицы с громким спортивным названием Олимпийская. Город по мнению Натальи Румянцевой лишается не просто единственной лыжной трассы в шаговой доступности, а перспективной рекреационной зеленой зоны.

«И где все-таки будет лыжная трасса для занятий воспитанников МАУ ДО ДЮСШ ЗВС г. Вологды и для других категорий горожан? Там где ряд домов улицы Олимпийской? Там, где будет три ряда парковок, ряд детских площадок и проезд транспортных средств? Там, где будет место для выгула собак граждан живущих на ул. Олимпийская и горки для катания на ватрушках их детишек? Или Вы всех лыжников в поля и леса Вологодского района отправите? В свете последних событий Олег Васильевич Матицин — Министр спорта РФ отметил: «Мы будем активно развивать массовый спорт, создавать дополнительную инфраструктуру в шаговой доступности для граждан». Поэтому возникает вопрос, как Вы будете решать обозначенную проблему создания инфраструктуры для занятий лыжным спортом, бегом, скандинавской ходьбой, велоспортом в шаговой доступности для вологжан? Почему Ваши реальные действия расходятся с действиями предусмотренными проектом?», — написала женщина.

Стоит отметить, что пока земля, по которой будет проходить улица относится к землям сельхозназначения.

В администрации города Вологды подтвердили, что территория лыжни может быть застроена:

«В ответ на Ваш запрос, сообщаем, что проектные решения по строительству (реконструкции) объектов местного и регионального значения отражены в Генеральном плане города, утвержденном решением Вологодской городской думы от 29 декабря 2014 года № 171. Срок реализации проектных решений генерального плана — до 2035 года. Так, генеральным планом на территории, ограниченной улицей Молодежной, улицей Сергея Преминина, Осановским проездом и Окружным шоссе предусмотрены проектные решения: по размещению объектов регионального значения — взрослой и детской поликлиники, для них определены земельные участки с кадастровыми номерами 35:24:0501011:482 и 35:24:0501011:842».

Земельные участки с кадастровыми номерами 35:24:0501011:482

По данным администрации города Вологды проектные решения также предусмотрены по размещению зеленой парковой зоны вдоль реки Шограш (от улицы Сергея Преминина до Окружного шоссе) и расширение территории Осановской Рощи, благоустройство берегов реки Путка, тематического парка развлечений. Сюда же входит строительство объекта физкультурно-досугового назначения и активного отдыха «Спортивно-развлекательный парк «Шограш», физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, двух детских садов, двух школ, плоскостного спортивного сооружения, физкультурно-оздоровительного комплекса, а также объектов местного значения в области инженерной и транспортной инфраструктуры.

«Указанные выше объекты запланированы к реализации на земельных участках с кадастровыми номерами 35:24:0501011:643 и 35:24:0501011:644. Подчеркнем, что эти земли находятся в собственности Вологодской области, в отношении них имеется решение органов государственной власти Вологодской области по реализации мер государственной поддержки, направленных на защиту прав пострадавших участников долевого строительства»



Земельные участки с кадастровыми номерами 35:24:0501011:643

Сейчас заключено соглашение о взаимодействии при реализации масштабного инвестиционного проекта, предусматривающего обеспечение прав пострадавших участников строительства на жилые помещения, предусматривающее предоставление инвестору меры государственной поддержки, в виде предоставления вышеуказанных земельных участков.

«Ввиду указанных обстоятельств земельные участки отнесены к зоне застройки многоэтажными жилыми домами. Осуществление застройки на данных участках планируется на основании проекта планировки территории, подлежащего утверждению в установленном законом порядке.

Отметим, что маршруты лыжни в микрорайоне Бывалово на данный момент остаются прежними, временные видоизменения претерпели только участки в районе строящейся улицы Поэта Романова», — поясняют в администрации.

При условии полноценной застройки территории будущей улицы Олимпийской маршрут лыжни будет изменен, однако будет прорабатываться вопрос о ее включении в зону спортивно-развлекательного парка, который также планируется разместить на земельных участках с кадастровыми номерами 35:24:0501011:643 и 35:24:0501011:644.

В администрации уточнили, что на данный момент лыжня официально не зарегистрирована, что говорит о том, что земли, на которых проходят маршруты лыжников, можно использовать по их прямому назначению.