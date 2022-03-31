В Вологде появится улица Олимпийская

31.03.2022 [Общество]

В южном районе Вологды появится улица Олимпийская. Постановление об этом подписано мэром Сергеем Воропановым. Документ об этом был опубликован накануне на сайте городской администрации, — сообщает портал GorodVo.

Городскому департаменту градостроительства поручено в течение трёх рабочих дней со дня издания постановления внести сведения об улице в государственный адресный реестр.

Улица Олимпийская соединит улицу Поэта Романова и Окружное шоссе. Она расположится между улицей Конева и Пошехонским шоссе.

Тэги: новая улица, постановление, администрация Вологды

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