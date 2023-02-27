Объектами культурного наследия признаны три мозаики на здании завода «Дормаш» в Вологде

Объектами культурного наследия признаны мозаики на здании завода «Дормаш» в Вологде. Об этом сообщает издание «Культура в Вологодской области» со ссылкой на Комитет по охране объектов культурного наследия Вологодской области.

На фасаде здания по улице Прокатова размещены три мозаичных панно. Два крайних были созданы в 1974 году художником Брониславом Шабаевым. Значительно позже, в начале 2000-х, центральное панно, изображающее мужчину с девочкой на руках, создал художник Бронислав Кураго.

С центральным панно связана трагическая история. Мужчина на этом панно внешне похож на бывшего директора «Дормаша» Александра Вишнякова, у которого 4-хлетняя дочь погибла в ДТП. Гибель ребенка стала страшным шоком для мужчины. Тогда он заказывал журналистам создание документального фильма о жизни девочки, установил памятник на месте ее гибели. В тот же период появилось это панно.

Несмотря на то, что после той трагедии у Александра Вишнякова появилась новая семья и еще трое детей, он так и не смог справиться с депрессией. В 2004 году он взял свою семью в заложники, объясняя, что хочет их защитить. Сообщалось, что помутнение разума стало последствием той трагедии.

Ранее NewsVo рассказывал, что в 2016 году Вологде и Вологодском районе организаторы проекта «Незаметное заметное» нашли около 40 произведений советской монументальной живописи. Этот проект придумали художник и архитектор Александр Асафов и Светлана Попова-Знаменская, чтобы привлечь внимание к этому исчезающему искусству. В рамках проекта был создан каталог вологодских мозаик, выставка фотографий и снял документальный фильм. Герои фильма – рабочие заводов, директора предприятий – те, кто каждый день находится в контакте с мозаиками и панно, а также их создатели.

— Мы живем окруженные информацией, — говорит Александр Асафов. — Есть режим, когда мы общаемся и так передаем информацию друг другу. А есть режим художественный. И нам нужно понять, что культура того или иного народа, цивилизации предаются из поколения в поколение с помощью и того и другого.

Конечно, можно все закрасить. Это легко сделать. И наши конкуренты в мире, будут этому рады. Они принесут свою живопись, свой кинематограф, свою литературу. Скажут: вот вам творцы, художники, писатели музыканты. Они учились в Лондоне, а что вам еще надо?

Первая советская монументальная живопись появляется в Вологде, по всей видимости, в 1950-х годах. Это большие панно маслом или темперой на холсте или щитах на актуальные для того времени темы в интерьерах и на фасадах новых общественных зданий: «Молодые строители», «Спорт», «Пионерия», «Решения ХХ съезда КПСС в жизнь», «1917 год», «Делу Ленина верны» – десятки наименований. К началу 1960-х годов такие панно в Вологде создают Шварков, Ларичев, Бороздин, Кулаков, Тутунджан, Попов, Чередин, Усков, Корбаков, Седова, Чулков, Воробьев, Баскаков, Перова, Большаков, Семин. Геннадий Контарев работает над барельефами для городского Дома культуры. Софья Хрусталева пишет пейзажи.

— В 1964 году появляется, вероятно, первая в истории Вологодской области советская монументальная мозаика – Анатолий Наговицын заканчивает портрет Ленина для Дома связи в технике флорентийской мозаики размером в семь натур (около 3х3 м). Протокол заседания Художественного совета Вологодского отделения ХФ РСФСР №5 от 15 марта 1964 года деловито одобряет портрет: «Композиционно решен удачно. Выполнен на художественно профессиональном уровне. Удовлетворительно решен образ вождя. Подтвердить авторский гонорар по договору 2000 рублей». В вологодском Доме связи (Советский, 4) никаких следов этого портрета не видно, даже старейшие сотрудники с сорокалетним стажем работы его не помнят. Вероятно, мозаика была сделана в Череповце, это еще предстоит установить, — рассказывают организаторы проекта «Незаметное заметное».

В 2020 году Комитет по охране памятников правительства Вологодской области включил три мозаичных панно в список объектов культурного наследия регионального значения: мозаику «Музыка» в здании Вологодского музыкального колледжа на улице Горького, 105; мозаику «Рыбы» в здании ВоГУ на проспекте Победы, 37 и мозаику «Труд» по адресу Ильюшина, 23.

Документальный фильм о вологодских мозаиках, снятый вологодским режиссером Александром Мирошниченко можно посмотреть по ссылке.

