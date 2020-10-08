В Вологде три мозаики признали объектами культурного наследия регионального значения

Комитет по охране памятников правительства Вологодской области включил три мозаичных панно в список объектов культурного наследия регионального значения. Речь идет о мозаике «Музыка», которая располагается в здании Вологодского музыкального колледжа на улице Горького, 105, мозаике «Рыбы» в здании ВоГУ на проспекте Победы, 37 и мозаике «Труд» на улице Ильюшина, 23.

Все панно были выполнены во второй половине XX века. Градозащитное движение «Настоящая Вологда» в своей группе в соцсети сообщает, что заявителем по всем трем объектам выступил художник и архитектор Александр Асафов.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде и Вологодском районе организаторы проекта «Незаметное заметное» нашли около 40 произведений советской монументальной живописи.