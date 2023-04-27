Две научно-популярные лекции прочтет в Вологде этнограф из МГУ.

Оба мероприятия пройдут 20 мая, на них открыта предварительная запись. Количество мест ограничено. Участие бесплатное.

Андрей Туторский – этнограф, доцент кафедры этнологии МГУ имени Ломоносова, лектор «АРХЭ» расскажет сюжеты истории и этнографии Меланезии.

Лекция «История берега Маклая» пройдет 20 мая в 11:00 в информационно-библиотечном комплексе ВоГУ по адресу: Вологда, Галкинская, 1. Предварительная запись откроется в ближайшее время в группе «Научпоп в Вологде».

– Берег Маклая – крайне важное для российской этнографической науки географическое название на карте Новой Гвинеи. Многие из наших соотечественников еще в детстве, читая дневники ученого-антрополога, знакомились с его обитателями – папуасом Туем из Горенду, мореплавателем Каином с островка Били-Били. На Берегу Маклая дважды высаживались десанты советских ученых (в 1971 и 1977 гг.) А как жили потомки Туя с 1890-х по 1960-е и что они делали в 1990-е и 2000-е? Давайте посмотрим на культурные трансформации Берега Маклая на протяжении 150 лет, на изменения в сфере мореходного искусства его жителей и на метаморфозы преданий о Н.Н. Миклухо-Маклае, – говорится в анонсе первого мероприятия.

Лекция «История этнографического изучения Меланезии» состоится 20 мая в 16:00 в городской библиотеке № 21 по адресу: Вологда, Гагарина, 35. Предварительная запись по ссылке.

– В лекции поговорим о том, как началось этнографическое изучение Меланезии в конце 19-го века (Кодригтон, Миклухо-Маклай), о классических исследованиях начала 20-го века (Малиновский, Гиар). Отдельное внимание уделим исследованиям второй половины 20-го века, когда после победы СССР над Германией, широкую популярность среди ведущих историков и обществоведов мира приобрели идеи марксизма. Применяя эту методологию, Марсель Мосс описал принципы обмена в Меланезии. На острове Танна (совр. Вануату) работал Жан Гиар, исследовавший карго-культ Джона Фрума, который Питер Уорсли, в свою очередь, предложил рассматривать как форму антиколониального сопротивления. Наконец, вспомним о Морисе Годелье, исследовавшем племя баруйя в Новогвинейских высокогорьях, – говорится в описании.

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (12+).

Организаторы мероприятий - вологодская научно-популяризаторская артель «Научпоп в Вологде».

Ранее NewsVo рассказывал, что волонтеры этой артели собирают средства на проведение в Вологде научно-популярных лекций на специальной краудфандинговой платформе. Средства нужны на организацию визита известных лекторов в Вологду. Вход для всех посетителей на эти лекции бесплатный.