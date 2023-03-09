Сбор средств на проведение в Вологде научно-популярных лекций для населения объявлен на краудфандинговой платформе

Сбор средств на проведение в Вологде научно-популярных лекций для населения объявила местная артель «Научпоп» на краудфандинговой платформе Planeta.ru.

Это будет уже пятый сбор средств на проведение в Вологде лекций учеными и популяризаторами науки. Напомним, все лекции, организованные артелью «Научпоп» бесплатны для посетителей.

– Мы – небольшая артель педагогов и свободных художников из Вологды. Наша страсть – наука, сайнс-арт и научная коммуникация. Мы регулярно приглашаем с лекциями ученых и популяризаторов науки, – рассказывают организаторы сбора. – Мы готовы привозить в наш город новых исследователей природы и общества, новых ярких популяризаторов. У нас есть предварительные договоренности со специалистами по палеоискусству, социальной психологии и этнографии Меланезии, а, в случае успешного окончания сбора, летом/осенью 2023 году, мы повторно ждем в Вологду с лекциями разумнейшего Станислава Дробышевского (уже в четвертый раз!) и очаровательнейшую Елену Сударикову (в третий раз!).

Помимо этого, в планах организаторов повторное проведение форума популярной истории.

– В 2022 – начале 2023 года (и вновь с вашей помощью!) мы провели в Вологде полтора десятка открытых лекций. У нас была астрономия (одна взрослая и одна детская лекция от Владимира Сурдина; лекция от Ольги Калиничевой), антропология (две лекции от Станислава Дробышевского; одна взрослая и одна детская от Елены Судариковой), воздушная археология (лекция от Дмитрия Коробова). В августе вместе с Вологодской центральной библиотечной системой и музеем политической ссылки мы провели исторический научно-популярный форум «Без рамок», где выступили, как приезжие, так и местные историки (всего пять лекций от Александра Кузьминых, Ольги Шемякиной, Анны Савиной и Софии Пале), а в ноябре попробовали гибридный формат для био-выходных («живая» лекция от гидробиолога Елены Лобуничевой и два онлайн- выступления от палеонтологов Ярослава Попова и Дмитрия Пащенко). В январе 2023 года у нас выступил с лекцией о квантовых технологиях физик Станислав Страупе, а в феврале историк Ольга Кононова.

Собранные средства артель «Научпоп» планирует потратить на организацию лекций в течение года:

– Главная статья расходов – билеты на транспорт, которым прибывают лекторы. Мы стараемся также выплачивать гонорар выступающим, размещаем их в гостинице (если запланировано два дня лекций), и всегда проводим экскурсии по нашему северному городу (здесь к нам можно и присоединиться – см. линейку вознаграждений). Как правило, аудитории нам любезно предоставляет Центральная библиотечная система города Вологды, но иногда место проведения лекций нам приходится оплачивать.

В описании проекта организаторы подробно расписывают, на что именно и в каком количестве будут потрачены собранные средства. Подробнее с деталями можно ознакомиться на сайте Planeta.ru.

Всего на организацию лекций в течение года планируется собрать 198 тысяч рублей.

– Лекции нужны вологжанам: мы убеждаемся в этом после каждого выступления наших лекторов! Наш принцип – делать именно бесплатные для аудитории лекции и здесь нам никак не обойтись без вашей поддержки! – говорится в описании проекта.

Итогом нового проекта станут около двух десятков открытых научно-популярных лекций в Вологде. Если получится собрать больше, то получится организовать больше лекций по самым разным отраслям науки. Если получится собрать только половину необходимых средств – то получится в течение полугода радовать вологжан выступлениями исследователей и популяризаторов.