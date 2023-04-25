Необоснованную мобилизацию 15 тысяч россиян отменила прокуратура

25.04.2023 [Общество]

Необоснованную мобилизацию 15 тысяч россиян отменила прокуратура. Об этом рассказал замгенпрокурора Анатолий Разинкин.

– Отмечу некоторые статистические данные по результатам работы по этому направлению за прошлый год. Нами выявлено свыше 12 тыс. нарушений закона, внесено более 3 тыс. актов реагирования и пресечены необоснованные мероприятия по призыву в отношении 15 тыс. граждан, – цитирует ТАСС слова Разинкина.

По словам замгенпрокурора, в частности, принимались меры по обеспечению мобилизованных имуществом и боевой экипировкой, гарантированными законом выплатами и льготами. 

Напомним, 21 сентября прошлого года Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.

Также в декабре прошлого года более 50 мобилизованных многодетных отцов вернули в Вологодскую область. 

Тэги: мобилизация, специальная военная операция, военная спецоперация

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