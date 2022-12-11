Более 50 мобилизованных многодетных отцов вернули в Вологодскую область

11.12.2022 [Общество]

Более 50 мобилизованных многодетных отцов вернули в Вологодскую область.

– В октябре я принял решение отозвать из воинских частей и учебных центров Минобороны РФ всех вологжан, имеющих троих детей и призванных в рамках частичной мобилизации, – сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вологодской области. – В течение нескольких последующих дней мы доставили домой больше 50 многодетных отцов из Костромы и Калининграда.

По словам губернатора, к этому времени нескольких многодетных отцов уже успели направить в действующие воинские части в зону СВО, поэтому связаться с ними, а тем более вернуть домой было уже не так просто.

– Но решение принято и работа продолжилась. Работа, которая теперь доведена до конца. Накануне в Череповец прибыл последний многодетный отец, призванный в рамках частичной мобилизации. Сейчас в войсках находятся лишь несколько многодетных отцов из Вологодской области, которые добровольно решили остаться, – говорит Олег Кувшинников.

Тэги: мобилизация, специальная военная операция, военная спецоперация

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