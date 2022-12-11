Более 50 мобилизованных многодетных отцов вернули в Вологодскую область.

– В октябре я принял решение отозвать из воинских частей и учебных центров Минобороны РФ всех вологжан, имеющих троих детей и призванных в рамках частичной мобилизации, – сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вологодской области. – В течение нескольких последующих дней мы доставили домой больше 50 многодетных отцов из Костромы и Калининграда.

По словам губернатора, к этому времени нескольких многодетных отцов уже успели направить в действующие воинские части в зону СВО, поэтому связаться с ними, а тем более вернуть домой было уже не так просто.