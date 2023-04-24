В ходе СВО погиб житель Кичменгско-Городецкого округа

24.04.2023 [Общество]

В ходе СВО погиб вологжанин Игорь Ордин. Об этом сообщил глава Кичменгско-Городецкого муниципального округа Сергей Ордин.

«Дорогие земляки! Не стало нашего земляка Ордина Игоря Геннадьевича, 1983 года рождения. Игорь погиб 1 марта 2023 года, принимая участие в специальной военной операции. Закончил МБОУ „Нижнеенангская СШ“ в 2001 году. После получения образования и срочной службы в армии, вернулся в школу в качестве учителя информатики и математики. С 2020 года убыл на контрактную службу в десантно — штурмовой батальон морской пехоты Северного флота. Искренние слова соболезнования родным и близким», — написал глава округа на своей странице в социальной сети.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.

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