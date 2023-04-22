Более 80 организаций и предприятий Вологды выйдут на субботник в Вологде 22 апреля

Общегородской субботник пройдет в областной столице 22 апреля. В нем примут участие представители управляющих компаний, ТСЖ, ТОСов, школ, детских садов, ссузов, общественных организаций и предприятий. Традиционно местами проведения акции станут территории, которые не входят в контракт с подрядчиком по уборке города.

– 22 апреля стартует двухмесячник по приведению города в порядок после зимы. Всего за время проведения субботника планируем убрать мусор с более чем 100 территорий Вологды. Основными объектами уборки станут парк Мира, парк 50-летия Октября, парк им. Верещагина в с. Молочном, территория Введенского кладбища, водоохранные зоны рек Вологды, Золотухи, Шограш. В департамент поступило более 80 заявок от организаций города. При необходимости все желающие будут обеспечены инвентарем и мешками. После проведения работ нами будет организован сбор и вывоз мусора от муниципальных учреждений и предприятий, с придорожных газонов и общественных территорий, техника подготовлена, – говорит начальник департамента городского хозяйства Леонид Степанов.

Помимо этого, 22 апреля состоится «Весенний кубок чистоты» в рамках международного экологического проекта «Чистые игры», который даст старт III Международному форуму «Экология: город, экономика, люди». На участие в «Чистых играх» уже заявилось более 400 команд. Они будут убираться на 20 территориях Вологды. Зарегистрировать свою команду для участия в экологическом квесте можно онлайн, а также на площадках до начала игры.

Сообщается, что подрядчик также продолжает работы по благоустройству города после зимы. Сейчас уже прометены все прилотковые зоны проезжей части и тротуары. Специалисты регулярно моют дороги и пешеходные зоны.

Рабочие продолжают мыть и красить леерные ограждения, колесоотбойники и остановочные комплексы. Всего необходимо привести в порядок 100 остановок, на данный момент покрашено 52.

Начаты работы по покраске мостовых ограждений. Уже покрашены Веденеевский, Винторовский и Мяснорядский мосты, сейчас специалисты работают на Октябрьском мосту, с субботы планируют приступить к мойке и покраске

Красного моста. В планах у подрядной организации покрасить более 4,5 тысячи квадратных метров ограждений в Вологде.

Кроме того, подрядчик ведет продолжает ямочный ремонт дорог, профилирование и подсыпку инертными материалами второстепенных грунтовых дорог.