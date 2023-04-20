Командный экологический квест проведет сообщество «ЭкоБессрочка» в Вологде 23 апреля.

Мероприятие пройдет в рамках III Международного форума «Экология: город, экономика, люди», который будет проходить в это время в Вологде

К участию приглашаются команды от 5 до 10 человек. Возраст участников от 10 лет и старше.

Участие бесплатное. Зарегистрировать команду нужно заранее, написав в сообщения группы «ЭкоБессрочка» в социальной сети:

название вашей команды,

количество и возраст участников,

ФИО и контакты капитана команды.

– Участников ждут интересные задания, а победителей – экологичные призы! – зазывают организаторы – волонтеры «ЭкоБессрочки».

Начало квеста 23 апреля в 11:00 на площади Революции.

Напомним, также в этот день – 23 апреля с 11:00 до 13:00 – на площади Революции пройдет фестиваль «Экопарк». В рамках которого будут организованы: фримаркет – бесплатный обмен вещей и акция по сбору вторсырья. Подробные перечни принимаемого вторсырья вы сможете найти по ссылке.