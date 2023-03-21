В Вологде пройдет третий Международный экологический форум

21.03.2023 [Общество]

С 22  по 28 апреля  в Вологде пройдет третий Международный экологический форум «Экология: город, экономика, люди». Форум объединит как деловую программу с участием экспертов российского уровня, так и мероприятия для жителей.

«Ежегодно Экофорум становится площадкой для обсуждения важных  ля всей страны и мирового сообщества тем в сфере экологии, а также для презентации крупных экопроектов областной столицы. Так, в 2021 году мы представили на форуме  нашу концепцию „ЭкоВологда“, а в 2022 году — первый в России муниципальный Экологический стандарт, который был высоко оценен экспертами и  рекомендован в качестве примера для других городов. Одним из важных событий в этом году станет официальный старт проекта „Карта жителя Вологды“ и подписание соглашения с НСПК „МИР“. Запланировано много мероприятий: конференции, обмен экологическими кейсами, лекции видных экспертов, экоквест, „Экопарки“ и многое другое. Я хочу подчеркнуть, что экофорум — это не только встреча экспертов и экология на научном уровне, но и конкретные практики, которые могут быть полезны каждому жителю города», — сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Экологический форум стартует 22 апреля с экоквеста «Чистые игры», к которому смогут присоединиться все желающие. 23 апреля  пройдет «ЭкоПарк», где жители смогут познакомиться с работой экологических волонтерских организаций и сдать вторсырье на переработку. Особенностью проекта станет экоавтобус с участием Ассоциации переработчиков вторсырья. Он будет курсировать по разным районам города по заранее определенному графику и принимать у жителей пластик, стекло, макулатуру и другие перерабатываемые отходы.

Официальное открытие форума запланировано на 24 апреля. В его рамках состоится Международная научно-практическая конференция «Экология и общество: баланс интересов». Будут обсуждаться темы экологизации производства, социальных аспектов экологии человека, здорового питания, здорового городского планирования, продвижения экологических проектов и так далее. Также в рамках форума будет работать  Кейс-платформа, где представят опыт развития парковых территорий, раздельного сбора мусора, продвижения экопривычек в молодежной среде, внедрения элементов «зеленой экономики» в работу предприятий.

Запланирован и еще целый ряд мероприятий: подведение итогов конкурса «Вологодский зеленый бизнес», конкурса городских грантов на экологические бизнес-проекты, посадка деревьев, книжные фримаркеты, фестиваль «зеленого» документального кино и многое другое.

Подробная программа третьего Международного экологического форума «Экология:  город, экономика, люди» будет размещена на официальном сайте города Вологды в ближайшее время.

Тэги: форум экология

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