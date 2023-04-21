В ходе СВО погиб житель Грязовецкого округа

Житель Грязовецкого округа Дмитрий Андреев погиб в ходе СВО. Сегодня его похоронили в Грязовце.

Обстоятельства гибели военнослужащего не сообщаются.

«В этот день мы прощаемся с нашим земляком. Он родился и вырос среди нас, и мы всегда будем помнить о нем. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Дмитрия!» — сказал первый замглавы Грязовецкого муниципального округа Андрей Казунин.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.