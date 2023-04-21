Еще один житель Вожегодского округа погиб в СВО

Глава Вожегодского округа Сергей Семенников сообщил о смерти участника СВО Алексея Яблокова. Вчера его похоронили.

«С прискорбием сообщаю, что сегодня мы проводили в последний путь нашего земляка Яблокова Алексея Александровича, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине. От имени жителей Вожегодского округа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким, друзьям нашего земляка», — написал Сергей Семенников.