Еще один житель Вожегодского округа погиб в СВО

21.04.2023 [Общество]

Глава Вожегодского округа Сергей Семенников сообщил о смерти участника СВО Алексея Яблокова. Вчера его похоронили. 

«С прискорбием сообщаю, что сегодня мы проводили в последний путь нашего земляка Яблокова Алексея Александровича, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине. От имени жителей Вожегодского округа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким, друзьям нашего земляка», — написал Сергей Семенников.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.

Тэги: погибшие в Украине

ТОП НЕДЕЛИ

Уроженец Вожегодского округа погиб в ходе СВО
Суд прекратил дело начальника департамента культуры Владимира Осиповского
Электронная повестка может прийти на работу и будет считаться врученной, даже если работник не расписался в ее получении
В Вологде из окна общежития выпала женщина
Нездоровая эпопея: в Тоншалово уже более 10 лет власти тратят деньги на создание ФОКа, но он так и не работает
В Череповце дети разнесли пруд в Соляном саду
В Великом Устюге 70-летний пенсионер подозревается в убийстве внука
В гости к Богу по флаеру: что скрывается за бесплатными концертами на Путейской в Вологде
В Усть-Кубинском районе полиция пришла к охотнику, который ранее заявил о том, что охотников выживают с угодий
В Грязовецком районе сгорело 14 домов

Похожие новости

В ходе СВО погиб житель Тарногского округа

Об этом сообщил глава Тарногского округа

752
0

Уроженец Вожегодского округа погиб в ходе СВО

Об этом сообщил глава Вожегодского округа

3524
0

В зоне СВО погиб житель Белозерского округа

Новость подтвердили в районной газете «Белозерье»

872
0

В ходе СВО погиб житель Бабаевского округа

Об этом сообщил глава Бабаевского округа Юрий Парфенов

2056
0

В ходе СВО погиб житель Великого Устюга

Об это сообщил глава округа Александр Кузьмин

2863
0

В ходе СВО погиб житель Грязовецкого округа

Об этом сообщила администрация Грязовецкого округа

3081
0

В зоне СВО погиб житель Вологодского района

Егор Киселев не дожил до своего 26-летия всего несколько дней

4258
0

В ходе СВО погиб житель Верховажского округа

О смерти Евгения Бовыкина сообщил глава округа

2004
0

В СВО погиб житель Усть-Кубенского округа

Об этом сообщили в местной администрации

1772
0

В ходе СВО погиб житель Тотемского округа

Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Селянин

3608
0

В ходе СВО погиб житель Кичменгско-городецкого округа

Об этом сообщил глава округа Сергей Ордин

1537
0

В зоне СВО погиб житель Шекснинского района

Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Маров

3885
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Поисковики Ленинградской области ищут родных солдата Великой Отечественной войны в Вологодской области
63-летний житель Вологды избил и задушил супругу
Череповчанин оставил себе найденный на улице телефон
Житель Череповца, несогласный с выбором управляющей компании, перекрыл коммунальщикам доступ в здание
Один человек погиб и один пострадал в ДТП под Вологдой
Работы вологодских и архангельских гончаров представлены в Вологде
Началась реконструкция входной группы в Кремлевский парк в Вологде
 
19.04.2023 [Общество]

Нездоровая эпопея: в Тоншалово уже более 10 лет власти тратят деньги на создание ФОКа, но он так и не работает

2529
0
21.04.2023 [БлогоVO]

Много лет назад у школы провели обрезку аллеи тополей. Но что-то сделали не так, и деревья погибли

328
0
21.04.2023 [Обзор Прессы]

Археолог Мария Ворожейкина рассказала о тотемских раскопках жителям Черняховска

126
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика